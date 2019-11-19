ФОТО: GUNSnLASERS

Популярный у местных жителей и иностранцев парк отдыха GUNSnLASERS на Андрейсале, который в настоящее время находится на территории первой рижской электростанции по адресу ул.Андрейостас 8А, в конце ноября меняет локацию и переезжает в крытые помещения в Шампетери, прямо возле железнодорожной станции Засулаукс.

GUNSnLASERS предлагает активный отдых - игры в лазерный пейнтбол, пейнтбол, айрсофт и поездки на электрокартингах в бывшем мануфактурном здании на Югле. В парке на Андрейсале отмечались такие мероприятия как дни рождения, девичники, корпоративные вечеринки и т. д., оставаясь в памяти их участников одними из самых лучших и незабываемых событий. Теперь компания продолжит радовать своих клиентов в новом парке активного отдыха в Пардаугаве, по ул. Шампетера 1.

Возрождается старый мануфактурный завод

Новый парк отдыха GUNSnLASERS будет расположен на территории бывшего мануфактурного завода Засулаукс по улице Шампетера 1. Хотя на первый взгляд кажется, что парк будет располагаться в Засулауке, однако по территориальному разделению это Шампетери.

ФОТО: GUNSnLASERS

Земля поместья

История повествует, что название микрорайона происходит от поместья Шампетер, которое принадлежало немецкому помещику и основателю Рижского немецкого театра Ото Герману фон Фитингхофу. Ранее поместье называлось усадьбой Престинга - по фамилии его прежних владельцев. Земля вокруг усадьбы не была плодородной, однако помещикам удалось обработать ее, а также получать доходы от находящейся неподалёку таверны.

Важный промышленный район

В 19 веке земля поместья была разделена на участки, которые были сданы в аренду или проданы. Тогда и началось крупное строительство, совпавшее с развитием промышленности в Шампетери и Засулауке. В то время там производились бумага, уксус, химикаты, шерсть и т. д. В настоящее время некоторые промышленные здания снесены или заброшены, однако оставшиеся продолжают функционировать. В том числе и парк отдыха GUNSnLASERS.

ФОТО: GUNSnLASERS

Маленькая Швейцария

С ростом строительства промышленных зданий в Шампетери и Засулауке появились и другие типы архитектуры и даже курорты, особенно популярные у немцев и русских. Маленькой Швейцарией называли этот район благодаря деревянными зданиями, которые были построены в швейцарском стиле и украшены различными аккуратными деревянными элементами.

ФОТО: GUNSnLASERS

«Новый парк развлечений в Шампетери устроен в городском стиле, сохраняя дыхание и кирпичные стены старой мануфактуры. Мы рады возможности оживить исторические здания и эффективно использовать их, одновременно радуя любителей активного отдыха. Мы также подумали о подходящем обустройстве как для детей, так и для взрослых, чтобы весело и интересно было как на вечеринках по случаю дня рождения и именин, так и на мальчишниках или корпоративных мероприятиях», - рассказывает Анния, менеджер по маркетингу GUNSnLASERS.

ФОТО: GUNSnLASERS

GUNSnLASERS в январе 2020 года отпразднует свой 7-й день рождения, из небольшой пейнтбольной компании развившись в крупное развлекательное предприятие в трёх местах Риги. От пейнтбола до лазертага, айрсофта и даже электрокартинга, который в Латвии все еще является относительным новшеством. Такой активный отдых в Риге - отличный вариант для проведения свободного времени или организации крупных праздников.

Что ожидается в новом парке развлечений?

Парк GUNSnLASERS в Шампетери порадует клиентов разнообразными развлекательными мероприятиями по активному отдыху, подходящими как для детей и молодежи, так и для взрослых:

лазертаг или лазерный пейнтбол - с 4 лет

пейнтбол шариками с краской - с 10 лет

пейнтбол резиновыми шариками

айрсофт - с 16 лет

В распоряжении клиентов будет только профессиональное и качественное оборудование от всемирно известных брендов. А профессиональный и дружелюбный персонал GUNSnLASERS позаботится о прекрасном настроении и веселье клиентов, чтобы сделать этот день незабываемым для каждого посетителя. Активный отдых гарантирован!

Новый вид пейнтбола в самом крупном закрытом парке - реболл

Пейнтбол является популярным развлечением во всем мире. Теперь в Латвии, в парке GUNSnLASERS в Шампетери, будет доступен пейнтбол резиновыми шариками или реболл, который не оставляет пятен на одежде и стенах.

По сравнению с классическим пейнтболом, реболл имеет несколько преимуществ:

одежда не пачкается;

более дешевые расходы;

неограниченное количество шариков;

можно играть в помещении.

Этот вид активного отдыха в Риге будет доступен в крупнейшем крытом парке развлечений Латвии. Одновременно там смогут играть до 20-30 человек (в зависимости от вида активности).

Для стрельбищных игр в Шампетери будут организованы открытые и закрытые игровые площадки. Для полноценного активного отдыха компаниям также будут доступны:

дровяная баня с панорамным видом за окном, в которой одновременно могут разместиться 10 человек

купель (кадка) с горячей водой, куда удобно помещаются до 10 человек

домик отдыха на 20 персон с камином и душевой комнатой

уголки для отдыха со столами и стульями для сервировки праздничного стола

ФОТО: GUNSnLASERS

Кроме того, в залах для отдыха будут бесплатно доступны различные настольные игры, новус и прочее, чтобы вечеринка продолжалась и после мероприятия.

«Мы следим за актуальными новостями в индустрии развлечений, однако основные услуги останутся неизменными, но появятся интересные нюансы для еще более захватывающих игровых впечатлений - такие как тематическая раскладка и пейнтбол резиновыми шариками. Активный отдых - это наша специальность. Кроме того, лазертаг сейчас явно доминирует по сравнению, например, с классическим пейнтболом. Со временем мы также будем думать о дополнительных возможностях», - добавляет Анния.

ФОТО: GUNSnLASERS

Дата открытия парка GUNSnLASERS в Шампетери

Планируется, что парк развлечений в Шампетери откроется в середине ноября, а парк на Андрейсале будет закрыт в конце ноября или начале декабря. Следите за информацией GUNSnLASERS на Facebook и в Instagram! Клиентов ожидают приятные скидки и подарки.

Парки GUNSnLASERS открыты каждый день в любое удобное для клиента время, поэтому необходимо заранее зарезервировать свое мероприятие:

по телефону +371 27274646

написав по адресу info@gunsnlasers.lv

заполнив контактную форму на домашней странице www.gunsnlasers.lv

написав письмо в Facebook ЗДЕСЬ