В Пардаугаве легковушка сбила подростка и пенсионерку с детской коляской
В четверг, 14 ноября, в Риге легковой автомобиль сбил девочку-подростка и пенсионерку, которая в тот момент толкала детскую коляску. ДТП произошло на перекрестке улиц Марупес и Ояра Вациеша, сообщает Degpunktā.
О несчастном случае Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) сообщил сам водитель вовлеченного в аварию автомобиля Škoda. Мужчина заявил, что у него со здоровьем все в порядке, но указал, что пожилой женщине и детям как можно скорее необходимо оказать помощь.
На место происшествия прибыла машина NMPD. Приехали также родственники пенсионерки и детей, которые вместе с пострадавшими сели в оперативное транспортное средство, чтобы морально поддержать их.
У пожилой женщины была констатирована травма бедра, пенсионерку пришлось госпитализировать. Пострадавшие в ДТП дети остались на месте происшествия вместе с родственниками.
Водитель Škoda рассказал, как произошла авария. Он поворачивал с улицы Алтонавас на улицу Ояра Вациеша и не заметил пересекающих в тот момент дорогу девочку-подростка и женщину с детской коляской. Пенсионерка после удара упала на землю и при падении опрокинула коляску.
На данный момент полиция выясняет, разрешено ли было женщине и детям находиться в упомянутом месте на проезжей части и, насколько большую ответственность придется взять на себя шоферу.
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