В Пардаугаве легковушка сбила подростка и пенсионерку с детской коляской

О несчастном случае Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) сообщил сам водитель вовлеченного в аварию автомобиля Škoda. Мужчина заявил, что у него со здоровьем все в порядке, но указал, что пожилой женщине и детям как можно скорее необходимо оказать помощь.

На место происшествия прибыла машина NMPD. Приехали также родственники пенсионерки и детей, которые вместе с пострадавшими сели в оперативное транспортное средство, чтобы морально поддержать их.

У пожилой женщины была констатирована травма бедра, пенсионерку пришлось госпитализировать. Пострадавшие в ДТП дети остались на месте происшествия вместе с родственниками.

Водитель Škoda рассказал, как произошла авария. Он поворачивал с улицы Алтонавас на улицу Ояра Вациеша и не заметил пересекающих в тот момент дорогу девочку-подростка и женщину с детской коляской. Пенсионерка после удара упала на землю и при падении опрокинула коляску.

На данный момент полиция выясняет, разрешено ли было женщине и детям находиться в упомянутом месте на проезжей части и, насколько большую ответственность придется взять на себя шоферу.