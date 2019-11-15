Четвертая часть работающих получают на руки до 450 евро в месяц

В том числе 100,6 тыс. (12,4%) работающих жителей Латвии в третьем квартале получали минимальную зарплату или меньше - это на 2,9 процентного пункта меньше, чем в третьем квартале 2018 года, когда такую зарплату получали 15,3% трудоустроенных жителей страны.

Больше всего получателей маленьких зарплат по-прежнему в Латгале, где 22,1% работников в третьем квартале этого года получали минимальную зарплату или меньше.

В свою очередь 34,3% (в третьем квартале 2018 года - 33,5%) работников получали на основном месте работы нетто-зарплату в размере от 450,01 до 700 евро, 31,8% (27,1%) - от 700,01 до 1400 евро, а 5,9% (4,2%) - 1400,01 евро и больше.

В третьем квартале зарплата не была начислена (в связи с неоплачиваемым отпуском, отпуском по беременности и родам и т. п.) или была начислена, но не выплачена 2,4% (годом ранее - 3,3%) работников, еще 2,6% (3%) работников размер своей зарплаты не назвали.