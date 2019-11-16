Сб, 16.11.2019
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Российский архитектор удивил мир: в Великобритании создан современный лесной дом
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ФОТО: Instagram/alex_nerovnya

Российский архитектор Александр Неровный разработал, возможно, самый необычный особняк, который действительно удивил других архитекторов, пишет портал Designboom.

Дом необычной формы создан по образу изображенных в детской книге домиков - стеклянные окна дома покрывают покатую крышу дома, дымоход и фасад. Остальные конструкции дома Неровный создал из деревянных панелей и досок, которые делают здание экологичным и дружественным окружающей среде, но при этом прочным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Необычный дом находится в Великобритании, у леса, поэтому архитектор разработал террасы на нескольких уровнях, которые практически сливаются с окружением, позволяя жильцам полностью насладиться окружающей средой. Кроме того, здание пополнил и феноменальный бассейн, который позволяет владельцам дома чувствовать себя почти как в квартире в японском стиле - открыв раздвижную дверь, можно выйти из столовой на террасу.

Всего в здании три этажа, а его площадь составляет 200 квадратных метров, поэтому дом куда больше, чем выглядит визуально. В стеклянном доме четыре отдельные спальни - во всех имеется собственная ванная.   

Подобные спроектированные архитектором здания появились и в других местах:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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