Российский архитектор удивил мир: в Великобритании создан современный лесной дом

Дом необычной формы создан по образу изображенных в детской книге домиков - стеклянные окна дома покрывают покатую крышу дома, дымоход и фасад. Остальные конструкции дома Неровный создал из деревянных панелей и досок, которые делают здание экологичным и дружественным окружающей среде, но при этом прочным.

Необычный дом находится в Великобритании, у леса, поэтому архитектор разработал террасы на нескольких уровнях, которые практически сливаются с окружением, позволяя жильцам полностью насладиться окружающей средой. Кроме того, здание пополнил и феноменальный бассейн, который позволяет владельцам дома чувствовать себя почти как в квартире в японском стиле - открыв раздвижную дверь, можно выйти из столовой на террасу.

Всего в здании три этажа, а его площадь составляет 200 квадратных метров, поэтому дом куда больше, чем выглядит визуально. В стеклянном доме четыре отдельные спальни - во всех имеется собственная ванная.