В Цесисе открытым пламенем горел жилой дом

Вызов на пожар по ул. Андрея Пумпурса, где открытым пламенем горела крыша двухэтажного дома, пожарные получили в 14.14. До прибытия сотрудников VUGD из здания эвакуировались два человека, а пожарные из заполненных дымом помещений вывели еще одного человека.