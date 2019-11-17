В Цесисе открытым пламенем горел жилой дом

В субботу, 16 ноября, в Цесисе ликвидирован пожар повышенной опасности в жилом доме, спасен один человек, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.
Вызов на пожар по ул. Андрея Пумпурса, где открытым пламенем горела крыша двухэтажного дома, пожарные получили в 14.14. До прибытия сотрудников VUGD из здания эвакуировались два человека, а пожарные из заполненных дымом помещений вывели еще одного человека.
В 17.45 пожар повышенной опасности был ликвидирован. Его общая площадь составила 250 квадратных метров - помимо крыши, горели также квартиры на втором этаже.
За прошедшие сутки VUGD получила 33 вызова, в том числе 14 на пожары.