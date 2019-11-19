Видео: Макрегор тренируется вместе со своим 2-летним сыном

В октябре Макгрегор посетил Москву, где провёл пресс-конференцию, в ходе которой ирландец рассказал о своём возвращении в октагон. По словам Конора, его следующий бой состоится 18 января.

Кто станет соперником Макгрегора? Пока на этот счёт есть только разные слухи, но по мнению многих обозревателей, им станет американец Дональд Серроне.

Пока в СМИ строят догадки о возможном сопернике Макгрегора, ирландец тренируется и готовится к поединку. Макгрегор опубликовал в своем Instagram трогательное видео, на котором можно увидеть как он тренируется со своим двухлетним сыном.