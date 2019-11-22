ДТП в Риге: водителю, возможно, стало плохо за рулём

Вчера, незадолго до 8 часов утра на улице Славу в Риге водителю автомобиля VW, возможно, стало плохо, и он въехал в защитный барьер противоположной полосы движения, что привело к столкновению с ехавшим ему навстречу автомобилем. Водитель VW погиб на месте происшествия.

В свою очередь около 17 часов в поселке Суниши Кримулдского края около автобусной остановки на улице Эрнеста Совера некая женщина была сбита автомобилем марки VW. Она погибла на месте происшествия.

В обоих случаях полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

По данным полиции, еще 12 человек за прошедшие сутки получили различные травмы в результате ДТП. Семь человек пострадали в результате аварий в Риге и окрестностях столицы, четверо - в Земгале и один - в Курземе. Двое из пострадавших были пешеходами, а еще двое - велосипедистами. В общей сложности в четверг в Латвии было зарегистрировано 115 ДТП.

За управление автомобилем в нетрезвом виде были задержаны шесть водителей: трое - в Земгале, двое - в Латгале и один - в Видземе.

По факту превышения допустимой скорости было оформлено 240 протоколов. В Риге за превышение скорости были оштрафованы 76 водителей, в Видземе - 69, в Земгале - 46, в Курземе - 27, а в Латгале - 22.