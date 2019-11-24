Рижское "Динамо" в Сочи прервало серию из трёх поражений

Благодаря этой победе рижане прервали серию из поражений, которая насчитывала три матча подряд.

В первом периоде активнее были хозяева льда, но в первые 15 минут командам так и не удалось создать опасные моменты у ворот друг друга. Но зато последняя пятиминутка выдалась достаточно насыщенной - за три минуты до перерыва счёт в матче открыл Дмитрий Лугин, а за минуту до перерыва Картер Эшто восстановил равновесие в матче.

На третьей минуте второго периода Андрей Алтыбармакян снова вывел хозяев вперёд, но затем недисциплинированная игра хоккеистов "Сочи" стоила им пропущенной шайбы. На 8-й минуте рижане получили шанс игры в большинстве, который реализовал Увис Балинскис - 2:2.

С таким счётом завершилось основное время матча и командам предстояло выявить победителя в овертайме, где удачливее оказались гости. На 2-й минуте Эштон прорвался к воротам ХК "Сочи" и принёс "Динамо" победу.