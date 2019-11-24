СМИ: Шкеле и Шлесерс планируют стать банкирами, купив в Латвии банк

Планируется, что новые требования вступят в силу через два года, и банки уже предсказывают, что многие не смогут их выполнить.

Нехватка капитала была одной из причин, по которым Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) приостановила деятельность PNB Banka, но надзорные органы также призывают и другие банки увеличить капитал, прозвучало в передаче.

Миллиардер Аркадий Ротенберг является одним из ближайших друзей президента России Владимира Путина, так как его фирмы получили от государства многомиллиардные заказы, в том числе на строительство сочинской олимпийской деревни и Керченского моста. Вместе со своим братом Борисом и сыном Игорем Ротенберги долгие годы были самой богатой семьей России. Для полного комплекта олигархов у них был и банк - SMP Bank.

В 2006 году они купили банк в Латвии. Это был Multibanka, принадлежащий предпринимателям группы Skonto.

В то время банк находился на грани банкротства из-за угрозы санкций США за отмывание денег. Ротенберги переименовали Multibanka в SMP Bank.

Дружба с Путиным позволила Ротенбергам также зарабатывать деньги в Латвии - Россия начала выплачивать пенсии проживающим в Латвии военнослужащим через этот банк и продолжает это делать до сих пор.

После аннексии Крыма Европейский союз включил Аркадия Ротенберга в санкционный список.

Для продолжения работы SMP Bank в Латвии акции были переданы руководству банка. Банк вновь был переименован - в Meridian Trade bank.

При всех владельцах 22 года банком управляла Светлана Дзене. Ее супруг Андрис Дзенис почти столько же работал в совете. После ухода Ротенбергов, семья Дзене с 37% стали крупнейшими акционерами.

В течение этого времени банк на невыгодных условиях финансировал собственность семьи Дзенис. За это два года назад FKTK оштрафовала Meridian Trade Bank и наказала выплатить € 900 000. Акционеры выкинули Дзенисов с должностей в банке и обратились в полицию.

Во время расследования было проведено 23 обыска, были задержаны пять лиц, трое из которых получили статус подозреваемых, а двое были признаны лицами, против которых начат уголовный процесс. Были арестованы 18 объектов недвижимости, роскошный автомобиль, а также наличные в размере 102 500 евро и 100% акций одной компании.

Этой осенью банк заключил мировую с бывшим председателем правления.

Meridian Trade Bank не будет требовать компенсацию от Дзене, но Дзене отказывается от 27% акций банка. Теперь они официально принадлежат самой кредитной организации, совет которой возглавляет Юрий Адамович, а правление - Солвита Деглава. Оба имели опыт реорганизации банков, так как они были в руководстве Parex после того, как он был передан государству.

В письменном ответе представитель Meridian Trade Bank сообщила, что для акций разыскиваются новые владельцы.

Коммерческий закон требует, чтобы это было сделано в течение года, но у банка нет столько времени.

У Meridian Trade Bank самый низкий показатель достаточности капитала среди всех банков Латвии. Для обеспечения стабильности кредитной организации надзорный орган призывает банк увеличить свои средства к концу этого года.

Именно поэтому Meridian Trade Bank ищет финансового инвестора, которому продать свои акции.

Чтобы сделать это и одобрить сделку в FKTK, остался месяц.

Для выполнения требований FKTK, необходимо инвестировать около 10 миллионов евро. В противном случае FKTK может принять решение о приостановлении банковской лицензии.

Известно, что значительную часть необходимой суммы готовы инвестировать Шкеле и Шлесерс через совместное предприятие MCH Investments.

Это крупнейший владелец Rīgas tirdzniecības osta, в прошлом году компания получила прибыль в размере 9,5 млн. евро.