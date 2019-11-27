Левитс озвучил, какой должна быть зарплата медиков в Латвии

Президент сообщил, что на встрече обсуждались проблемы здравоохранения, и, по мнению Левитса, нужно разработать стратегическую цель по увеличению публичного финансирования отрасли, которое до сих пор было недостаточным.

"С принятием бюджета 2020 года ничего не закончилось - правительство и коалиция продолжают работать над решением этих вопросов. Есть принципиальная установка, что зарплаты врачей должны быть в два раза выше средней по стране.

Это европейский стандарт, к которому должна стремиться и Латвия", - сказал президент.

Он добавил, что одновременно с повышением зарплат медиков нужно решать вопрос об эффективности использования бюджетных средств, а правительство должно поддерживать с отраслью здравоохранения постоянный диалог.

Со своей стороны Кариньш обещал уделить больше внимания эффективизации системы здравоохранения отметив, что с министром здравоохранения Илзе Винькеле достигнута договоренность, как это сделать.

Говоря о заявленной организациями медиков акции протеста, Левитс сказал, что акции протеста - их законное право, но важнее поддерживать диалог между правительством и медиками.