Ей 64?! Вдова Дэвида Боуи - богиня в белом с перьями

Довела до совершенства свой стильный образ 64-летняя красавица (и кто ей столько даст?!) деталями - лаконичными черными босоножками на каблуке и массивными украшениями - серьгами с бриллиантами и колье в несколько ярусов из двух оттенков металла - желтого и белого.