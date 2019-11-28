Ей 64?! Вдова Дэвида Боуи - богиня в белом с перьями
Сомалийская и американская топ-модель, вдова Дэвида Боуи Иман на гала-вечере International Emmy Awards в Нью-Йорке произвела настоящий фурор, выйдя на сцену в кремовом платье на одно плечо от Prabal Gurung с отделкой из пестрых перьев.
Довела до совершенства свой стильный образ 64-летняя красавица (и кто ей столько даст?!) деталями - лаконичными черными босоножками на каблуке и массивными украшениями - серьгами с бриллиантами и колье в несколько ярусов из двух оттенков металла - желтого и белого.