Сборная Латвии поднялась на шесть строчек в рейтинге FIFA

Напомним, что сборная Латвии в ноябре провела два заключительных матча отборочного этапа Евро-2020. Сначала команда Славиши Стояновича на выезде уступила Словении (1:0), а затем дома с таким же счётом обыграла Австрию.

Латвийские футболисты не могли победить на протяжении 17 матчей подряд, то есть со 2 июня 2018 года (победа на Кубке Балтии). Что касается официальных турниров, то латвийские футболисты в последний раз до этого побеждали Андорру 10 октября 2017 года.

В новом рейтинге FIFA сборная Латвии из европейских команд опережает только Молдавию, Лихтенштейн, Мальту, Гибралтар и Сан-Марино. Отметим, что сборная Литвы занимает 131-е место, а Эстония - 103-е. Сборная России опустилась на одну позицию - 38-е место.