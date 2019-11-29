Учитесь быть стильными: шик в сочетании несочетаемого от Наоми Кэмпбелл
Если эти два предмета одежды положить рядом на кровати, никогда и в голову не придет надеть их вместе, но супермодель Наоми Кэмпбелл думает иначе и бросает вызов моде!
В Лондоне прошло открытие поп-ап магазина благотворительной организации Fashion for Relief, созданной Кэмпбелл, цель которой - сбор средств на различные экологические и гуманитарные проекты.
49-летняя звезда появилась на вечере в широких синих джинсах с отворотами и... черном платье из плотной ткани на тонких бретельках.
Добавили шика этому экстравагантному образу босоножки на высоком каблуке.
Смотрите, как злорово!