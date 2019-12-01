Гороскоп Павла Глобы на декабрь 2019 года
Гороскоп на декабрь, составленный известным российским астрологом Павлом Глобой, поможет правильно распланировать дела. По словам эксперта, нас ждет насыщенный событиями месяц - звезды приготовили много интересного. Что же именно?.
Декабрь предвещает массу грандиозных событий. На небе будет царить Юпитер в Козероге, усиливая потенциал всех остальных планет, а это всегда чревато яркими и довольно драматичными инцидентами. Нас ждет много интриг, необычных происшествий и житейских бурь. Для многих месяц может оказаться тяжелым и опасным. Впрочем, его нельзя считать плохим: осторожность, умеренность и внутренняя гармония помогут справиться с негативными последствиями звездных соединений.
Овен
Юпитер будет благоприятствовать решительным Овнам, Овнам-бунтарям. Стремление крепко держаться за негативные привычки и привычные вещи может сработать против представителей этого знака, ведь декабрь сопряжен с судьбоносными переменами в любых сферах жизни.
Стараясь удержать стабильность, можно упустить свой счастливый билет. Самое время вспомнить о законах мироздания и использовать их ради достижения успеха.
Телец
Путеводной звездой в декабре для Тельцов станет Венера. Заключительный месяц 2019 года окажется на удивление благоприятным - ожидается гармонизация событий.
Жизнь начнет развиваться в нужном русле, а чувство комфорта и спокойствия будет сопутствовать Тельцам, вдохновляя их на новые свершения.
Это будет хороший период для приобретения новых навыков, для поездок и избавления от негатива.
Близнецы
Весь декабрь Близнецы проведут под эгидой Сатурна. Покровитель подарит им власть, вот только власть - сомнительное счастье. Придется заниматься не своими делами, разбираться с чужими проблемами и руководить сложными процессами, неся полную ответственность за их результат. К целям лучше идти мелкими шагами, чтобы не потерять силу и веру в себя.
Размеренность и целеустремленность не позволят негативной энергии просочиться в дела и управлять жизнью вместо Близнецов.
Рак
Заключительный месяц 2019 года надолго запомнится Ракам. Под эгидой Юпитера он будет наполнен соблазнительными шансами и манящими идеями, но воспользоваться всем сразу вряд ли получится. Эксперты dailyhoro.ru советуют Ракам делать ставку только на самые интересные и выгодные возможности и не распыляться на мелочи и суету.
В остальном это будет хороший месяц, в который возможно все, вплоть до исполнения желаний, особенно если их загадать в новогоднюю ночь.
Лев
Плутон и Юпитер в созвездии Козерога обещают Львам яркие и запоминающиеся события в сфере карьеры, бизнеса и денег. Успехи будут чередоваться с убытками и сбивающими с ног неудачами, поэтому
осторожность пригодится даже в самой простой работе. Особого внимания заслуживают детали, незначительные мелочи и все, что написано мелким шрифтом.
Усилия окупятся, если не сворачивать с намеченного пути. Причиной проблем может стать переоценка своих возможностей, поэтому важно свести на нет свои слабые стороны.
Дева
Любовь и общение будут согревать Дев в этом декабре. Возрастет способность понимать других людей и мягко управлять ими. В большей мере это умение пригодится в романтической сфере: харизма приобретет большой размах, поэтому у одиноких Дев есть все шансы встретить Новый год рядом с любимым человеком.
Важно отметить, что интуиция укажет Девам путь к счастью и исполнению задуманного. Главную роль сыграют предчувствия, вещие сны...
Весы
Весов ждет благоприятный месяц для радикальных метаморфоз - покупки недвижимости, смены места жительства, а также перемен в образе жизни и восприятии мира. Юпитер будет подначивать Весов наращивать активность и менять судьбу.
Это отразится и на внутреннем мире - будет некогда погружаться в себя, ворошить прошлое и изучать скрытые качества своего характера.
Во избежание непредвиденных ситуаций и поражений важно фокусировать внимание на хорошем, чаще вспоминать светлые моменты и подавлять негативные воспоминания.
Скорпион
Скорпионов ждет продуктивный и очень удачный месяц. Юпитер в Козероге создаст возможности для карьерного роста, приобретения недвижимости и духовного развития. Помимо этого, многие Скорпионы могут получить весть из прошлого, которая приведет к прорыву и материальному успеху.
Чрезмерный скептицизм в этом месяце - злейший враг представителей этого знака Зодиака. Юпитер сулит шансы, от которых не нужно отказываться.
Стрелец
Затмение Солнца и нахождение Юпитера в знаке Козерога сулят Стрельцам существенный прирост финансового благополучия. Согласно гороскопу, декабрь станет месяцем денег, авантюр, успеха и удачи. Однако стоит остерегаться мошенников и юридических проблем. Финальная прямая будет мало чем омрачена, так как планеты-покровители будут на удивление благосклонными.
Стрельцам стоит лишь избегать пассивной агрессии, нервозности по мелочам и ограничений из-за внутреннего разлада.
Козерог
Конец 2019 года станет для Козерогов временем распутывания прошлых проблем. Если есть то, что доставляет беспокойство, именно в декабре ситуация может разрешиться в вашу пользу.
Из-за наплыва проблем возможна раздражительность, энергетический дисбаланс, чувство неуверенности или даже страха перед грядущим.
Но не стоит обращать внимания на эти эмоции. Самое важное - действовать во благо своего будущего и прислушиваться к интуиции.
Водолей
Нептун усилит стремление Водолеев контролировать свою жизнь и окружающих людей, и это оправданно: велик риск пострадать из-за чужой зависти или халатности. Снизить эти риски поможет тотальный контроль над развитием событий.
Но в целом декабрь будет насыщенным и гармоничным месяцем - звезды обещают Водолеям улучшение материального достатка, самочувствия и настроения.
Рыбы
Самое важное для Рыб в этом месяце - не попасть в цепкие лапы апатии, а продолжить идти к цели и бороться за свое светлое будущее. Справиться с вялостью и инертностью помогут активный отдых и чувство влюбленности, которое, к счастью, будет очень легко поймать.
В середине месяца ожидаются приятные денежные поступления или изменения в карьере, которые вызовут зависть со стороны окружающих,
но серьезные конфликты будут лишь при условии, что Рыбы всерьез рассердятся на пересуды.