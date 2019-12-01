Гороскоп Павла Глобы на декабрь 2019 года

Декабрь предвещает массу грандиозных событий. На небе будет царить Юпитер в Козероге, усиливая потенциал всех остальных планет, а это всегда чревато яркими и довольно драматичными инцидентами. Нас ждет много интриг, необычных происшествий и житейских бурь. Для многих месяц может оказаться тяжелым и опасным. Впрочем, его нельзя считать плохим: осторожность, умеренность и внутренняя гармония помогут справиться с негативными последствиями звездных соединений.

Овен

Юпитер будет благоприятствовать решительным Овнам, Овнам-бунтарям. Стремление крепко держаться за негативные привычки и привычные вещи может сработать против представителей этого знака, ведь декабрь сопряжен с судьбоносными переменами в любых сферах жизни.

Стараясь удержать стабильность, можно упустить свой счастливый билет. Самое время вспомнить о законах мироздания и использовать их ради достижения успеха.

Телец

Путеводной звездой в декабре для Тельцов станет Венера. Заключительный месяц 2019 года окажется на удивление благоприятным - ожидается гармонизация событий.

Жизнь начнет развиваться в нужном русле, а чувство комфорта и спокойствия будет сопутствовать Тельцам, вдохновляя их на новые свершения.

Это будет хороший период для приобретения новых навыков, для поездок и избавления от негатива.

Близнецы

Весь декабрь Близнецы проведут под эгидой Сатурна. Покровитель подарит им власть, вот только власть - сомнительное счастье. Придется заниматься не своими делами, разбираться с чужими проблемами и руководить сложными процессами, неся полную ответственность за их результат. К целям лучше идти мелкими шагами, чтобы не потерять силу и веру в себя.

Размеренность и целеустремленность не позволят негативной энергии просочиться в дела и управлять жизнью вместо Близнецов.

Рак

Заключительный месяц 2019 года надолго запомнится Ракам. Под эгидой Юпитера он будет наполнен соблазнительными шансами и манящими идеями, но воспользоваться всем сразу вряд ли получится. Эксперты dailyhoro.ru советуют Ракам делать ставку только на самые интересные и выгодные возможности и не распыляться на мелочи и суету.

В остальном это будет хороший месяц, в который возможно все, вплоть до исполнения желаний, особенно если их загадать в новогоднюю ночь.

Лев

Плутон и Юпитер в созвездии Козерога обещают Львам яркие и запоминающиеся события в сфере карьеры, бизнеса и денег. Успехи будут чередоваться с убытками и сбивающими с ног неудачами, поэтому

осторожность пригодится даже в самой простой работе. Особого внимания заслуживают детали, незначительные мелочи и все, что написано мелким шрифтом.

Усилия окупятся, если не сворачивать с намеченного пути. Причиной проблем может стать переоценка своих возможностей, поэтому важно свести на нет свои слабые стороны.

Дева