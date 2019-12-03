Буров: кризиса в Рижской думе нет

На вопрос, чем он "приманил" депутатов, чтобы получить необходимые голоса и остаться на своей должности, Буров ответил, что политической ответственностью. Новыми партнерами коалиции стали депутаты, за которыми не стоят политические партии.

На вопрос, ожидаются ли в ближайшее время новые попытки отправить Бурова в отставку, он ответил, что следующим важным решением, которое должна принять дума, будет бюджет города на 2020 год, и принять его будет нелегко.

Буров пока не говорил с новыми партнерами о том, поддержат ли они бюджет. "Мне еще самому надо посмотреть, что это за бюджет, может быть, я сам не согласен за него голосовать", - сказал мэр.