Бурову удалось сохранить должность мэра

За выражение доверия Бурову проголосовал 31 депутат.

Дебаты по этому вопросу начались около 1 ночи, и депутаты приняли решение примерно в течение часа.

Доверие Бурову выразили депутаты "Согласия", ЧСР, блок депутатов "Риге!" и депутат Байба Брока.

Голосование о смещении Бурова инициировала оппозиция, заявив, что хочет проверить, действительно ли мэр способен заручиться поддержкой думского большинства или же дума идет к досрочным выборам.

Докладчиками по этому вопросу были депутаты оппозиции Вилнис Кирсис ("Единство") и Дайнис Лоцис (VL-TB/LNNK). Кирсис предложение оппозиции обосновал тем, что, несмотря на смену мэра, кризис в Риге продолжается.

По словам депутата, Буров сделал все для того, чтобы "перекупить" депутатов, которые будут поддерживать его коалицию, но, по мнению Кирсиса, правящие партии исчерпали свои ресурсы и коалиция существовать не может.

Со своей стороны Лоцис заявил, что

считает Бурова одним из самых профессиональных работников думы, однако все негативное, что связано с "Согласием" и ЧСР, связано также с ним.

Он также указал, что почти за 100 дней с момента избрания на должность Буров не выполнил ни одного обещания, в том числе не улучшил сотрудничество с оппозицией.

После голосования о доверии мэру Риги оппозиция предложила объявить десятиминутный перерыв, во время которого покинула зал заседаний. После перерыва большинством голосов коалиции в правление Рижского свободного порта был избран депутат блока "Риге!" Оскар Путниньш.

Коалиция лишилась в думе большинства голосов после заявления "Согласия" о том, что партия согласна продолжить работу в коалиции при условии, если ЧСР прекратит сотрудничество с "Фракцией независимых депутатов". Все это время мэр Буров пытался заручиться поддержкой большинства депутатов.

Голосование о выражении доверия Бурову в Рижской думе было запланировано еще в четверг, 28 ноября, и мэр надеялся, что ему удалось собрать 32 голоса, но заседание пришлось отменить, так как потенциальные партнеры по коалиции не смогли договориться об условиях сотрудничества.

Разногласия между ними были связаны с созданием должности третьего вице-мэра и контролем за деятельностью муниципальных предприятий.

В пятницу, 29 ноября, депутаты объявили, что разногласия разрешены и заключено новое коалиционное соглашение.