От Натали до принцессы Дианы, или Что о Пушкине не рассказывали в школе

Вы узнаете то, о чем не рассказывали в школе и что было засекречено в советское время. Блестящий рассказчик, лекции которого можно слушать часами, биограф Игорь Оболенский многие годы занимается историей Дома Романовых и русской эмиграции.

Подлинные источники по Пушкину открывались с огромным трудом.

В библиотеках в спецхран отправлялись работы всех нежелательных пушкинистов. Только недавно многие документы были открыты.

Игорь Оболенский в своих лекциях опирается на рассказы представителей знаменитых семей русской эмиграции, c которыми ему довелось встречаться лично. В итоге сложилась его программа о судьбах семьи великого поэта на фоне эпохи.

ФОТО: Пресс-фото

В лекцию войдут биографические сюжетыв, которые достойны того, чтобы снять по ним захватывающий сериал. Первая "серия" - удивительная судьба жены Пушкина Натальи Николаевны. О ее жизни после смерти поэта широкой публике известно очень мало.

Сестра Натальи cтала женой Дантеса, и ее имя было проклято в России. А дочь Дантеса была одержима поэзией Пушкина и прокляла собственного отца.

Старшая дочь великого поэта была фрейлиной при царском дворе, а после революции умерла от голода. Его младшую дочь бил муж, но она добилась развода и с тремя детьми вышла замуж за настоящего принца. Внуки Пушкина породнились с британской королевской семьей и с русскими царями.

Мечта Натальи Николаевны о блестящей партии для своих дочерей сбылась в третьем и четвертом поколениях пушкинских внучек и правнучек.

Потомки Пушкина породнились с высокородными особами не единожды.

Правнучки Пушкина Надежда (слева) и Анастасия (справа). Обе вышли замуж за очень знатных англичан. Надежда - за лорда Маунтбеттена, дядю принца Филиппа, мужа нынешней британской королевы Елизаветы II. Анастасия - за одного из богатейших промышленников Великобритании - баронета Харольда Уэрнера. ФОТО: Пресс-фото

Самая преуспевающая ветвь потомков Пушкина - английская. В британском высшем свете его правнучки были очень заметными фигурами. А прапраправнучка поэта, герцогиня Вестминстерская Наталия Гросвенор, была близкой подругой принцессы Дианы и стала крестной матерью нынешнего наследника британского престола принца Уильяма.

Крестины принца Уильяма. В центре на диване - Уильям на руках у матери, принцессы Дианы. Справа в белом платье - Наталия Гросвенор, одна из крестных Уильяма и прапраправнучка Пушкина. ФОТО: Пресс-фото

Как получилось, что один правнук поэта во время Второй мировой войны был летчиком Вермахта, а другой - капитаном британского уланского полка? Как один из потомков Пушкина стал самым юным миллиардером Британии?

Кто еще является наследником алмазных разработок и источников "Боржоми"? Правда ли, что Лев Троцкий был потомком поэта? Какие загадки кроются в великих биографиях?

ФОТО: Пресс-фото

Это будет виртуальное путешествие по истории семьи на фоне истории двух веков. На экране зрители увидят уникальные фотографии и портреты - лица первых красавиц при королевских и княжеских дворах, интерьеры особняков и головокружительные наряды дам прекрасной эпохи.

Игорь Оболенский ФОТО: Пресс-фото

Игорь Оболенский – писатель, cценарист, биограф. Автор документальных фильмов и телевизионных проектов о жизни замечательных людей.

Блестящий эрудированный рассказчик.

Книги Игоря Оболенского об известных людях в книжных сетях сразу попадают в топ продаж в жанре “Биография”.

В крупнейшем российском издательстве АСТ его книги выходят в серии “Сенсационный проект Игоря Оболенского”.

Его авторские вечера в жанре лекция-моноспектакль всегда становятся культурными событиями.

ФОТО: Пресс-фото

Новая авторская программа Игоря Оболенского "Пушкин. Продолжение" - 16 декабря в 19.00 в Доме Москвы.