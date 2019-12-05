Тайная сторона латвийской "истории успеха". Запрет рекламировать быстрые кредиты - только на бумаге
Год назад, принимая поправки в регулировании быстрых кредитов, несколько депутатов указали, что их цель - полный запрет на рекламирование. Однако реальность свидетельствует о другом. Как на телевидении, так и в интернет-среде реклама быстрых кредитов по-прежнему есть - прямая, назойливая и, очень возможно, нарушающая закон.
Центр по защите прав потребителей (РТАС) против нее не выступает, указывая, что доказать нарушение было бы очень трудно, и виной тому некачественно принятое регулирование.
Запрет на рекламу кредитов был установлен в Законе по защите прав потребителей прошлой осенью. Поправки были подготовлены в спешке, рассмотрены только на двух заседаниях народно-хозяйственной комиссии перед третьим чтением и были приняты за пару дней до выборов в Сейм. Один из их инициаторов Имант Парадниекс (Национальное объединение) на дебатах в качестве примера упомянул азартные игры - так же как и с ними, на быстрые кредиты стоит установить ограничения, "которые полностью исключили бы эту рекламу".
Вместе с Парадниексом поправки продвигали Ивар Зариньш ("Согласие") и Эдвард Смилтенс (ЛОР), и Сейм их принял. Таким образом, с середины 2019 года реклама потребительского кредитования запрещена, допустимы лишь небольшие исключения.
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
Кредитование рекламировать разрешено:
- в помещениях, в которых предприятия ведут хозяйственную деятельность;
- на сайте кредитора или в мобильном приложении;
- по телефону, по почте или электронной почте, если потенциальный клиент ранее явно согласился ее получать;
Разрешена и реклама слогана предприятия, за исключением общественного заказа на радио или телевидении.
Кредит на потребление или бизнес?
Обобщенные Re:Baltica примеры показывают, что кредиторы используют минимум три дыры в законе. Первая - закон запрещает рекламировать кредиты для потребления, в частности, частным лицам, однако нет запрета на рекламу кредитов для предприятий. "Решение": публиковать информацию с заманчивым кредитным предложением и только в самом низу страницу мелкими буковками указать, что это относится к ведущим хозяйственную деятельность. Подобная практика реализуется и в видеорекламе. В одной из них сначала показывается отец с маленьким ребенком на руках, затем двое пенсионеров в семейном кругу, и только в самом конце закадровый голос указывает, что речь идет о займах для юридических лиц.
Получи до или после согласия?
Вторая используемая дыра - возможность рассылать рекламу, "если потенциальный клиент явно ранее согласился рекламу получать". На практике это выражается, например, как рекламные письма пользователям электронной почты inbox.lv. Человека в почтовом ящике заваливают письмами с указанием, что конкретное предприятие вам выслало предложение, открыв которое, человек соглашается получить его и другие кредитные предложения. Однако в реальности оно уже отослано, несмотря на то, что согласие дано не было. Более того - как убедилась Re:Baltica, и при нажатии кнопки "не согласен" открывается баннер конкретного предприятия с призывом открыть сайт предприятия.
Реклама бренда или все-таки услуги?
В конце концов - разрешено рекламировать бренд, а не услугу. "Быстро и удобно". "Мы понимаем, что бывает, когда хочется... и хочется сразу". "Нормально решение для реализации идей..." Это все тексты из реклам, в которых ни слова не сказано о том, что речь идет о займе. Когда в рекламе пенсионер говорит о том, что увидел "чудесных и отзывчивых" работников филиала предприятия Banknote, что для него как пенсионера особенно важно. Призыв рекламы - и в важнейших решениях вспоминать о Banknote, который в Латвии работает уже 10 лет. В другой показываются братья Дукурсы, и указывается, что они эксперты в своей сфере, а SMS Credit - в своей. Еще в одной отражена работающая молодая пара с собакой в современной, еще не оборудованной квартире. После текста "Жизнь - это то, что происходит, пока ты наслаждаешься моментом", следует призыв зайти на Moneza.lv.
РТАС: Было принято наихудшее из возможных регулирований
Смилтенс, который был одним из инициаторов ограничений, считает, что в таких случаях закон нарушается, так как визуальный посыл рекламы ясно показывает, что рекламируется потребительский кредит. И тогда, когда в конце следует добавление, что речь идет о хозяйственной деятельности. В свою очередь, разрешая рекламу брендов, была мысль, что на форме спортсменов можно будет указать, кто их спонсирует, но сейчас реклама бренда создается так, что призывает использовать услугу.
Смилтенс брака в законе не усматривает и указывает, что в нем нельзя установить абсолютно все случаи. "Дальше вопрос к РТАС, другим надзорным структурам, интерпретируя закон, смотреть на конкретные случаи и доказывать, что закон был грубо нарушен", - сказал экс-депутат.
Re:Baltica рекламы, которые Смилтенс оценил как нарушающие закон, показал и руководителю РТАС Байбе Витолине. Она выразила уверенность, что запретить их было бы юридически сложно и каждый случай нужно оценивать отдельно. И совет создать руководящие принципы РТАС, от которых предприятиям нужно было бы отталкиваться, чтобы не нарушать закон, Витолиня оценила критически.
Она винит некачественно принятые поправки к закону: "Это доказывает то, что говорили еще до вступления изменений в законе в силу - что у ограничений нет смысла в таком виде, в каком они написаны". Еще до их принятия РТАС указывал, что запрет слишком обширен и стоило бы ограничивать только его содержание, к примеру, запретив рекламировать якобы бесплатные кредиты и большие скидки на кредиты. Еще до вступления изменений в силу изменить регулирование призывало и Министерство экономики, так как сейчас закон запрещает не только быстрые кредиты, но и займы других видов, к примеру, рекламу покупок в рассрочку, ипотечных кредитов и кредитов на обучение. Народно-хозяйственная комиссия Минэкономики предложение отклонила как неподготовленное, и сейчас министерство готовит поправки еще раз.
Неизбранный в 13-й Сейм Имант Парадниекс, который был одним из инициаторов запрета реклам, уверен, что они достигли цели, так как минимум в телевизоре такой навязчивой рекламы как раньше нет. "Однако, как я уже тогда и говорил, насколько бы строгие ограничения мы тогда не установили, ясно, что компании будут искать возможности, как их обойти. Это было ясно уже тогда", - сказал Парадниекс. Поэтому нужно сделать следующий шаг. "Сейчас мы видим, через какие дыры они вылезли. Дыры видны, сейчас нам нужно их заделать," - сказал Парадниекс и пообещал поговорить и с членами по партии в Сейме.