Тайная сторона латвийской "истории успеха". Запрет рекламировать быстрые кредиты - только на бумаге

Центр по защите прав потребителей (РТАС) против нее не выступает, указывая, что доказать нарушение было бы очень трудно, и виной тому некачественно принятое регулирование.

Запрет на рекламу кредитов был установлен в Законе по защите прав потребителей прошлой осенью. Поправки были подготовлены в спешке, рассмотрены только на двух заседаниях народно-хозяйственной комиссии перед третьим чтением и были приняты за пару дней до выборов в Сейм. Один из их инициаторов Имант Парадниекс (Национальное объединение) на дебатах в качестве примера упомянул азартные игры - так же как и с ними, на быстрые кредиты стоит установить ограничения, "которые полностью исключили бы эту рекламу".

Вместе с Парадниексом поправки продвигали Ивар Зариньш ("Согласие") и Эдвард Смилтенс (ЛОР), и Сейм их принял. Таким образом, с середины 2019 года реклама потребительского кредитования запрещена, допустимы лишь небольшие исключения.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

Кредитование рекламировать разрешено:

в помещениях, в которых предприятия ведут хозяйственную деятельность;

на сайте кредитора или в мобильном приложении;

по телефону, по почте или электронной почте, если потенциальный клиент ранее явно согласился ее получать;

Разрешена и реклама слогана предприятия, за исключением общественного заказа на радио или телевидении.

Кредит на потребление или бизнес?

Обобщенные Re:Baltica примеры показывают, что кредиторы используют минимум три дыры в законе. Первая - закон запрещает рекламировать кредиты для потребления, в частности, частным лицам, однако нет запрета на рекламу кредитов для предприятий. "Решение": публиковать информацию с заманчивым кредитным предложением и только в самом низу страницу мелкими буковками указать, что это относится к ведущим хозяйственную деятельность. Подобная практика реализуется и в видеорекламе. В одной из них сначала показывается отец с маленьким ребенком на руках, затем двое пенсионеров в семейном кругу, и только в самом конце закадровый голос указывает, что речь идет о займах для юридических лиц.

ФОТО: Re:baltica

Получи до или после согласия?

Вторая используемая дыра - возможность рассылать рекламу, "если потенциальный клиент явно ранее согласился рекламу получать". На практике это выражается, например, как рекламные письма пользователям электронной почты inbox.lv. Человека в почтовом ящике заваливают письмами с указанием, что конкретное предприятие вам выслало предложение, открыв которое, человек соглашается получить его и другие кредитные предложения. Однако в реальности оно уже отослано, несмотря на то, что согласие дано не было. Более того - как убедилась Re:Baltica, и при нажатии кнопки "не согласен" открывается баннер конкретного предприятия с призывом открыть сайт предприятия.

ФОТО: Re:baltica

Реклама бренда или все-таки услуги?