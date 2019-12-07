Русский союз Латвии рассчитывает на голоса электората "Согласия"

Русский союз Латвии (РСЛ) на внеочередных выборах Рижской думы рассчитывает получить голоса электората "Согласия", заявила агентству LETA лидер партии Татьяна Жданок.
По ее словам, в начале ноября правление партии решило участвовать в столичных выборах, но не ожидало, что они могут состояться так скоро.
Пока неизвестно, кто будет лидером списка кандидатов РСЛ.
По словам Жданок, сама она в список не войдет.
Жданок допускает, что за РСЛ могут проголосовать избиратели, разочаровавшиеся в "Согласии".