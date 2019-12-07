Сб, 7.12.2019
Правящая коалиция просчитала, что не нужно тратиться дважды и рисковать, если все можно получить за один раз - свергнуть коалицию [в Рижской думе] и править пять лет. Юрис Розенвалдс, политолог

Русский союз Латвии рассчитывает на голоса электората "Согласия"

Татьяна Жданок

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Русский союз Латвии (РСЛ) на внеочередных выборах Рижской думы рассчитывает получить голоса электората "Согласия", заявила агентству LETA лидер партии Татьяна Жданок. 

По ее словам, в начале ноября правление партии решило участвовать в столичных выборах, но не ожидало, что они могут состояться так скоро.

Пока неизвестно, кто будет лидером списка кандидатов РСЛ.

По словам Жданок, сама она в список не войдет.

Жданок допускает, что за РСЛ могут проголосовать избиратели, разочаровавшиеся в "Согласии".

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