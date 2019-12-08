Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые выберутся из нищеты в 2020 году

Дева

Дева - самый трудолюбивый и терпеливый знак Зодиака. В 2020 году рожденные под этим созвездием люди, как уверяет астролог, будут вознаграждены за то, что не отступали от своих идеалов, выполняли обязанности и не сворачивали с намеченного пути.

Дев ожидают повышение на работе, бонусы к зарплате и другие материальные блага.

По словам эксперта, в следующем году эти люди выйдутна новый уровень качества жизни и не будут испытывать проблем с деньгами.

Стрелец

У Стрельцов ожидается финансово удачный 2020 год. С боем курантов у них наступит белая полоса -

жизнь кардинально изменится, и все желания будут исполняться буквально при первой мысли о них.

В следующем году, по прогнозу Павла Глобы, Стрельцв наконец-то почувствуют почву под ногами и смогут разбогатеть.

Водолей

Много счастливых и приятных в плане финансов моментов, по мнению астролога, приготовил 2020 год для Водолеев.

Они простятся долгами, расплатятся с кредитами, а освободившиеся ресурсы направят на личное процветание.