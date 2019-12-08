Вс, 8.12.2019
Когда я упала, я почувствовала очень сильную боль в спине и в то же время сразу поняла, что не чувствую ног. Я стала кричать, потому что боль была ужасная, и я поняла, что на площадке нет скорой помощи. Евгения Асонова, гимнастка, пострадавшая в Риге

Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые выберутся из нищеты в 2020 году

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Известный российский астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, представителей которых, по ео словам, ждет в следующем году процветание и материальное благополучие.

Дева

Дева - самый трудолюбивый и терпеливый знак Зодиака. В 2020 году рожденные под этим созвездием люди, как уверяет астролог, будут вознаграждены за то, что не отступали от своих идеалов, выполняли обязанности и не сворачивали с намеченного пути.

Дев ожидают повышение на работе, бонусы к зарплате и другие материальные блага.

По словам эксперта, в следующем году эти люди выйдутна новый уровень качества жизни и не будут испытывать проблем с деньгами.

Стрелец

У Стрельцов ожидается финансово удачный 2020 год. С боем курантов у них наступит белая полоса -

жизнь кардинально изменится, и все желания будут исполняться буквально при первой мысли о них.

В следующем году, по прогнозу Павла Глобы, Стрельцв наконец-то почувствуют почву под ногами и смогут разбогатеть.

Водолей

Много счастливых и приятных в плане финансов моментов, по мнению астролога, приготовил 2020 год для Водолеев.

Они простятся долгами, расплатятся с кредитами, а освободившиеся ресурсы направят на личное процветание.

Водолеи могут получить новое предложение работы, о которой давно мечтали. А если эти люди хотели открыть свое дело, то 2020 год лучше всего подходит для этого.

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