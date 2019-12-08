Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые выберутся из нищеты в 2020 году

Известный российский астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, представителей которых, по ео словам, ждет в следующем году процветание и материальное благополучие.
Дева
Дева - самый трудолюбивый и терпеливый знак Зодиака. В 2020 году рожденные под этим созвездием люди, как уверяет астролог, будут вознаграждены за то, что не отступали от своих идеалов, выполняли обязанности и не сворачивали с намеченного пути.
Дев ожидают повышение на работе, бонусы к зарплате и другие материальные блага.
По словам эксперта, в следующем году эти люди выйдутна новый уровень качества жизни и не будут испытывать проблем с деньгами.
Стрелец
У Стрельцов ожидается финансово удачный 2020 год. С боем курантов у них наступит белая полоса -
жизнь кардинально изменится, и все желания будут исполняться буквально при первой мысли о них.
В следующем году, по прогнозу Павла Глобы, Стрельцв наконец-то почувствуют почву под ногами и смогут разбогатеть.
Водолей
Много счастливых и приятных в плане финансов моментов, по мнению астролога, приготовил 2020 год для Водолеев.
Они простятся долгами, расплатятся с кредитами, а освободившиеся ресурсы направят на личное процветание.
Водолеи могут получить новое предложение работы, о которой давно мечтали. А если эти люди хотели открыть свое дело, то 2020 год лучше всего подходит для этого.