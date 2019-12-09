Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года

На этой неделе звезды и планеты помогут понять, чего вы на самом деле хотите от жизни. Их энергетика созидательна, поэтому во многих сферах жизни большинству людей улыбнется удача. Это будет прекрасное время для духовных поисков, работы и любовных приключений.

Овен

Овнам, по мнению астролога, стоит заняться новыми начинаниями, поиском новых увлечений. Можно посвятить это время завершению важных дел на работе и в бизнесе. Также звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака, поэтому они смогут преуспеть в обучении, получении новых знаний и навыков. Всем, кто сейчас занят поиском работы, повезет в этом деле.

Всю неделю Овны смогут ощущать позитивные потоки энергии, исходящие от звезд и планет. Им улыбнется удача и в любви, в семье.

На выходных лучше заняться домашними делами, покупками. Это прекрасное время для развлечений и времяпрепровождения с близкими и друзьями. Одиночество - не лучший способ избавиться от проблем и тревожных мыслей.

Телец

У Тельцов, как уверяет Василиса Володина, начинается очень благоприятный период, когда можно преуспеть во всех сферах жизни. Помогут им в этом вера в свои силы и стремление к успеху.

Звезды советуют не пользоваться запретными методами типа предательства и хитрости. Трудолюбие и честность принесут лучший результат.

В начале недели лучше не тратить много денег - покупки следует отложить как минимум до пятницы. Так можно будет избежать материальных потерь. В понедельник и вторник возможны небольшие трудности в общении со старшим поколением, поэтому важно предотвращать ссоры. Еще звезды предупреждают о том, что в первой половине недели Тельцам следует избегать излишеств. Отдыхать и работать желательно в меру.

Близнецы

Особую роль в становлении удачи Близнецов будет играть положительная энергетика. Именно она поможет им зарядиться удачей даже в такой неблагоприятный день, как понедельник.

Если начать неделю правильно, на позитивной ноте, то вся она пройдет в том же духе. Это хорошо скажется на продуктивности Близнецов и на их успехе в любви.

Звезды советуют не проявлять жадность по отношению к близким. Очень хорошую роль сыграют подарки, а также готовность протянуть руку помощи в трудный момент. В отношениях, которые переживают сложный этап, помогут сила воли и стремление к взаимопониманию. Одиноким Близнецам понадобится чуть больше смелости и уверенности в себе, чтобы получить внимание понравившегося человека.

Рак

Раков сложно назвать самыми активными и энергичными представителями зодиакального круга. Ими управляет стихия Воды, которая очень спокойна и размеренна. Но на этой неделе Ракам потребуется ускоренное движение к своей мечте, к реализации идей.

Сидеть без дела звезды не советуют, потому что бездействие и прокрастинация плохо скажутся на удаче и деловой репутации.