Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года
Гороскопы содержат важные советы для представителей каждого знака Зодиака. Василиса Володина - один из лучших экспертов в области астрологии, и она поможет вам прожить эту неделю так, чтобы преуспеть во всех сферах.
На этой неделе звезды и планеты помогут понять, чего вы на самом деле хотите от жизни. Их энергетика созидательна, поэтому во многих сферах жизни большинству людей улыбнется удача. Это будет прекрасное время для духовных поисков, работы и любовных приключений.
Овен
Овнам, по мнению астролога, стоит заняться новыми начинаниями, поиском новых увлечений. Можно посвятить это время завершению важных дел на работе и в бизнесе. Также звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака, поэтому они смогут преуспеть в обучении, получении новых знаний и навыков. Всем, кто сейчас занят поиском работы, повезет в этом деле.
Всю неделю Овны смогут ощущать позитивные потоки энергии, исходящие от звезд и планет. Им улыбнется удача и в любви, в семье.
На выходных лучше заняться домашними делами, покупками. Это прекрасное время для развлечений и времяпрепровождения с близкими и друзьями. Одиночество - не лучший способ избавиться от проблем и тревожных мыслей.
Телец
У Тельцов, как уверяет Василиса Володина, начинается очень благоприятный период, когда можно преуспеть во всех сферах жизни. Помогут им в этом вера в свои силы и стремление к успеху.
Звезды советуют не пользоваться запретными методами типа предательства и хитрости. Трудолюбие и честность принесут лучший результат.
В начале недели лучше не тратить много денег - покупки следует отложить как минимум до пятницы. Так можно будет избежать материальных потерь. В понедельник и вторник возможны небольшие трудности в общении со старшим поколением, поэтому важно предотвращать ссоры. Еще звезды предупреждают о том, что в первой половине недели Тельцам следует избегать излишеств. Отдыхать и работать желательно в меру.
Близнецы
Особую роль в становлении удачи Близнецов будет играть положительная энергетика. Именно она поможет им зарядиться удачей даже в такой неблагоприятный день, как понедельник.
Если начать неделю правильно, на позитивной ноте, то вся она пройдет в том же духе. Это хорошо скажется на продуктивности Близнецов и на их успехе в любви.
Звезды советуют не проявлять жадность по отношению к близким. Очень хорошую роль сыграют подарки, а также готовность протянуть руку помощи в трудный момент. В отношениях, которые переживают сложный этап, помогут сила воли и стремление к взаимопониманию. Одиноким Близнецам понадобится чуть больше смелости и уверенности в себе, чтобы получить внимание понравившегося человека.
Рак
Раков сложно назвать самыми активными и энергичными представителями зодиакального круга. Ими управляет стихия Воды, которая очень спокойна и размеренна. Но на этой неделе Ракам потребуется ускоренное движение к своей мечте, к реализации идей.
Сидеть без дела звезды не советуют, потому что бездействие и прокрастинация плохо скажутся на удаче и деловой репутации.
Идти на подвиги ради близких и второй половинки - это нормально, но делать что-то грандиозное ради незнакомых людей или коллег по работе не стоит. Нужно правильно расставить приоритеты и не забывать про собственные интересы и дела. На выходных полезно будет больше двигаться, заниматься физическими упражнениями.
Лев
Для Львов звезды и планеты будут излучать много позитивной энергии. Тем не менее возможны стрессы на работе в начале недели, поэтому Василиса Володина советует представителям данного знака избавиться от импульсивности и настроиться на плодотворное сотрудничество.
Желание бороться за место под солнцем не должно сопровождаться беспринципностью и грубостью. Львы должны показать, что им можно доверять, на них можно положиться.
Звезды не советуют быть упрямыми и эгоистичными в отношении людей, которые ждут противоположной схемы поведения.
Дева
Эта неделя - то самое время, когда Девы могут успешно сочетать работу и семью, а также успевать следить за здоровьем и порядком в доме. В отношениях с окружающими лучше уповать на честность и порядочность. Такая модель поведения поможет Девам найти новых друзей или даже обрести любовь.
В рабочие дни надо мотивировать себя и окружающих на получение новых знаний и повышение продуктивности.
Рожденные под знаком Девы на этой неделе для многих смогут стать источником вдохновения и силы, словно счастливый талисман.
На выходных астролог советует больше времени посвятить себе. В субботу и воскресенье надо развлекаться и находить время для личных удовольствий.
Весы
У Весов на этой неделе появится возможность преуспеть в сфере любви. Это касается не только тех, кто пока в поисках второй половинки, но и тех, кто уже нашел ее.
На работе у Весов могут появиться новые проблемы и задачи.
Чтобы оставаться продуктивными и справиться со всеми делами, важно следить за своим здоровьем и проявлять физическую активность.
Вселенная будет вносить свои коррективы в жизнь Весов, причем делать это максимально понятно и открыто.
Скорпион
Самым негативным качеством для Скорпионов может стать зависть. Представителям этого знака стоит избегать данного чувства, так как оно деструктивно скажется на их мотивации и может привести к началу черной полосы.
Если вдруг нагрянет нежданный успех, стоит сохранять скромность. Это позволит избежать негатива со стороны недоброжелателей и врагов.
Еще звезды советуют Скорпионам быть самостоятельными в плане принятия решений, но при необходимости обращаться за советом к близким людям.
Стрелец
У Стрельцов наступает время, когда стоит остерегаться предательства со стороны окружающих. Стоит показать всем вокруг свои главные плюсы и сильные стороны характера. Даже на выходных не нужно расслабляться, потому что одиноким представителям этого знака удастся покорить чье-то сердце.
Верным признаком того, что Стрельцы движутся в правильном направлении, станет хорошее настроение. Главное - не спешить и обращать внимание на детали.
Данная неделя в целом будет продуктивной, ведь звезды на стороне этих людей.
Козерог
Козерогам, по словам Василисы Володиной, стоит проявлять максимум настойчивости в делах. Сила воли и непреклонное движение вперед помогут им увеличить доходы и оптимизировать рабочий процесс.
Сейчас свое мнение нужно отстаивать любыми способами. В отношениях с близкими лучше не допускать негативных эмоций и не провоцировать скандалы.
Повышенная физическая активность сделает людей этого знака более счастливыми. Прогулки на свежем воздухе помогут поднять настроение. На выходных можно пригласить в гости близких друзей или провести эти дни в окружении семьи. Можно вместе заняться домашними делами, уборкой, сходить по магазинам, обновить гардероб, начать готовиться к новогодним праздникам.
Водолей
Смена обстановки поможет Водолеям набраться сил и уверенности для новых свершений, для покорения новых высот.
Эта неделя прекрасно подходит для командной работы. Нужно быть в постоянном контакте с коллегами, набираться опыта, общаться.
Важно проверять сказанное на достоверность, потому что кто-нибудь из врагов может притвориться другом.
Середина и конец недели идеально подойдут для духовных практик и поисков, отмечает астролог. Также необходимо больше времени проводить на улице, заниматься физическими упражнениями. Поднять настроение помогут покупки.
Рыбы
На этой неделе звезды и планеты советуют Рыбам уделить больше внимания родным и друзьям.
Кто-то будет нуждаться в помощи по работе, а кому-то потребуется эмоциональная поддержка или совет. Можно сделать приятный сюрприз близким.
По мнению Василисы Володиной, это идеальное время для оформления документов, работы в команде и завершения важных дел. Планеты сделают Рыб более внимательными и продуктивными. Чтобы исключить вероятность ошибок, желательно проверять все как минимум дважды.