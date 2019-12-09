В Латвии большая часть предпринимателей сталкивается с нехваткой рабочей силы

"Эти данные напрямую коррелируют со снижением общего уровня безработицы и ростом вакансий в стране, что в первую очередь волнует местных коммерсантов, но в более широком плане это также влияет на потенциальных иностранных инвесторов, рассматривающих возможность открытия или развития бизнеса в Латвии", - заявила член правления LTRK Катрина Зариня.

LTRK отмечает, что в настоящее время привлечение рабочей силы из третьих стран является трудоемким процессом и требует больших финансовых вложений на начальном этапе набора персонала. Согласно опросу, большая часть предприятий сами нанимают работников из-за рубежа (62,5%), но есть и компании, которые используют услуги посредников и арендуют рабочую силу (17,5%).

Чаще всего за рубежом ищут работников среднего звена (48%), однако в 30% случаев предприниматели ведут поиск низкоквалифицированных иностранных работников.

45% представителей компаний, которые наняли на работу граждан третьих стран, заявили, что иностранцы работают в компании в течение последних трех лет, а еще 35% сообщили, что граждане третьих стран приступили к работе на предприятии в течение последнего года.

По словам Зарини, иностранная рабочая сила становится все более востребованной в Латвии, и в следующем году латвийские компании планируют увеличить число работников из-за рубежа.

В качестве стран, из которых в Латвию чаще всего приезжают работники, респонденты упомянули Украину, Индию и Китай.