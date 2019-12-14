Сб, 14.12.2019
Если у вас есть хотя бы один знакомый из ЛГБТ, с которым общаетесь, то вы начинаете видеть подобных. Подмечаете движения, походку, манеру движения. Скажу так - рэперы видят рэперов, а металисты металистов. Тут точно также. Кира, признавшаяся семье в однополых отношениях

Десять звезд, которые умерли от рака

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Жанна Фриске

ФОТО: https://www.instagram.com/p/B4E8IhWlUuf/пресс-фото/ Evgenya Novozhenina / Sputnik/ коллаж Русский TVNET

9 декабря 2019 года стало известно, что онкология унесла жизнь 61-летней солистки легендарной шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон. Русский TVNET решил рассказать еще про девять звезд, умерших от рака. 

Солистка Roxette Мари Фредрикссон скончалась в своем доме. 

Напомним, в 2002 году у артистки был диагностирован рак мозга. По данным издания Dagens Nyheter, певица не сдавалась и долгие годы боролась с раком. 

В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Уже тогда певица начала испытывать проблемы с передвижением и памятью. Врачи ей посоветовали воздержаться от гастролей. Но болезнь оказалась сильнее...

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Галерея: Roxette

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Жанна Фриске

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