Десять звезд, которые умерли от рака

Напомним, в 2002 году у артистки был диагностирован рак мозга. По данным издания Dagens Nyheter, певица не сдавалась и долгие годы боролась с раком.

В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Уже тогда певица начала испытывать проблемы с передвижением и памятью. Врачи ей посоветовали воздержаться от гастролей. Но болезнь оказалась сильнее...