В Одни Ворота: Скандал и допинговая проблема в российском спорте

Сегодня в выпуске:

WADA забанило российский спорт, а в США уже посчитали, кому и сколько достанется олимпийских медалей отстраненных россиян. Новый выпуск программы "В Одни Ворота" пытается подробно рассмотреть решение WADA и отследить историю допинговой проблемы в российском спорте.

Шлейф событий уводит нас на пять лет назад в Олимпийский Сочи. После игр было расследование, в котором российский спорт обвиняли в существовании системы подмены токсичных допинг-проб на чистые, сданные российскими спортсменами заранее, и к ней были причастны государственные структуры - Минспорт, Центр спортивной подготовки и ФСБ.

Важно понимать, что Россию больше не обвиняют в допинговой системе, а спортсменов - в массовых манипуляциях. Теперь это история из прошлого, которую российские чиновники признали и перевернули страницу.

Сейчас претензия к россиянам только одна: подозрительные изменения в электронной базе данных, сделанные сотрудниками РУСАДА. Неизменность данных по допинг-пробам было ключевым условием для сохранения активного статуса РУСАДА, который в 2017 году был восстановлен авансом.

Дело в том, что в этом году всемирный антидопинговый кодекс пополнился новым пунктом, согласно которому WADA вправе накладывать вето на участие в Играх спортсменов из стран, если на Национальное антидопинговое агентство наложены санкции.