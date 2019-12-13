Линкайтс сравнил ситуацию с портами с перенятием Parex banka

В пятницу прошло первое заседание рабочей группы по обеспечению непрерывности деятельности Вентспилсского порта после того, как управление порта попало в санкционный список США.

Рабочая группа обсудила ситуацию и пришла к выводу, что для ее разрешения недостаточно принятых Сеймом 12 декабря поправок к закону о портах о переходе Вентспилсского и Рижского портов под контроль государства.

Поэтому рабочая группа договорилась к следующему заседанию подать правительству поправки об учреждении нового предприятия с госкапиталом, к которому перейдут функции портового управления.

Как заявил Линкайтс, для того, чтобы обеспечить продолжение хозяйственной деятельности на территории порта, Латвии дано 30 дней, и до конца года будет сделано все необходимое для учреждения нового юридического лица, с которым можно будет заключать сделки.

Он добавил, что новое предприятие с госкапиталом будет относиться только к управлению Вентспилсского порта.

Пока неизвестно, кто будет им руководить. В совет войдут представители четырех министерств.

На просьбу уточнить, заменит ли новое предприятие управление Вентспилсского свободного порта, министр ответил, что ситуация аналогична неплатежеспособности.

Он привел в качестве примера перенятие государством Parex banka, когда в "хороший банк" ушли "хорошие" активы.

На вопрос о том, означает ли создание нового предприятия ликвидацию управления Вентспилсского свободного порта, министр ответил, что делается все возможное для того, чтобы порт был свободен от влияния санкций США.