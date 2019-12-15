Вс, 15.12.2019
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В Лиепае в пожаре погиб человек

Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В ночь с субботы, 14 декабря, на воскресенье, 15 декабря, в результате пожара в Лиепае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на пожар в Лиепае работники VUGD получили в 00:43. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что на площади в 14 квадратных метров горит жилой вагончик. Во время проведения работ по тушению пожара работники VUGD нашли тело погибшего. В 3:18 пожар был ликвидирован.

В свою очередь в 17:36 пожарные получили вызов на тушение горящего садового домика в Риге, площадь горения которого составила 20 квадратных метров. Еще до приезда пожарных из горящей постройки своими силами выбрался человек, который был передан работникам Службы неотложной медицинской помощи. В 18:58 пожар был ликвидирован.

За прошедшие сутки VUGD получила 47 вызовов, из которых 24 были вызовами на тушение пожаров, 16 - вызовами на спасательные работы, в семь вызовов оказались ложными.

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