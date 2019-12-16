Медики рассказали, кому могут навредить картошка и помидоры

Пасленовые, к которым относятся картофель, помидоры, баклажаны и перец, могут навредить людям с аутоиммунными заболеваниями, в частности, страдающим гипотиреозом, сообщила врач Юлиана Чечурина порталу NEWSru.com.
По словам специалиста, при гипотиреозе часто наблюдаются нарушения в работе кишечника.
Употребляя пасленовые овощи, люди с этим заболеванием рискуют заполучить вещества, стимулирующие процессы воспаления в кишечнике. Например, таким веществом может оказаться соланин - компонент растений, который вырабатывается ими для защиты от насекомых. В организме соланин провоцирует расстройства стула и аллергические реакции.
Помимо этого, в картошке, помидорах и других пасленовых содержатся лектины - белковые соединения, вызывающие воспаление стенок кишечника и повышающие риск их изъязвления.
Юлиана Чечурина рекомендует пасленовые овощи заменить на цукини, тыкву и репу.
В свою очередь, другой эксперт - диетолог и нутрициолог Анна Белоусова - констатировала, что негативное влияние на организм могут оказывать только неспелые плоды, поскольку в них содержится больше соланина.
При регулярном потреблении в пищу неспелых пасленовых может ухудшиться работа нервной системы, заявила специалист.
Белоусова рекомендует отказываться от употребления в пищу картофеля с зеленоватым бочком без попыток как-то его спасти и с осторожностью есть блюда из баклажанов людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом и склонность к диарее. Им лучше употреблять этот овощ без кожицы.