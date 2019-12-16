Медики рассказали, кому могут навредить картошка и помидоры

По словам специалиста, при гипотиреозе часто наблюдаются нарушения в работе кишечника.

Употребляя пасленовые овощи, люди с этим заболеванием рискуют заполучить вещества, стимулирующие процессы воспаления в кишечнике. Например, таким веществом может оказаться соланин - компонент растений, который вырабатывается ими для защиты от насекомых. В организме соланин провоцирует расстройства стула и аллергические реакции.

Помимо этого, в картошке, помидорах и других пасленовых содержатся лектины - белковые соединения, вызывающие воспаление стенок кишечника и повышающие риск их изъязвления.

Юлиана Чечурина рекомендует пасленовые овощи заменить на цукини, тыкву и репу.

В свою очередь, другой эксперт - диетолог и нутрициолог Анна Белоусова - констатировала, что негативное влияние на организм могут оказывать только неспелые плоды, поскольку в них содержится больше соланина.

При регулярном потреблении в пищу неспелых пасленовых может ухудшиться работа нервной системы, заявила специалист.