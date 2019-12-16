Сексапильная российская теледива засветилась топлес на кухне

Популярная российская актриса и телеведущая Яна Кошкина порадовала подписчиков своего Instagram новым откровенным снимком.
На фото сексапильная красотка позирует топлес на кухне, стоя спиной к объективу и демонстрируя свою обнаженную спину и соблазнительные округлости ниже в облегающей черной кожаной юбке.
"Готовы к вечеру пятницы? Я планирую его встретить в моей новой юбочке..." - так подписала звезда этот кадр.
Подписчики Яны (преимущественно, естественно, мужчины!) пришли в восторг от такого подарка.
"Боже!!! Яна!!! Что ты со мной делаешь!!!", "Шикардос", "Вот что хочется видеть, приходя домой с работы", "Тут большинству интересно, кто эту юбочку будет снимать)))",
"Кардашян нервно курит в сторонке", - пишут они в комментариях.