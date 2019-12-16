Пн, 16.12.2019
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Сексапильная российская теледива засветилась топлес на кухне

ФОТО: скриншот instagram.com/yana_koshkina_official

Популярная российская актриса и телеведущая Яна Кошкина порадовала подписчиков своего Instagram новым откровенным снимком.

На фото сексапильная красотка позирует топлес на кухне, стоя спиной к объективу и демонстрируя свою обнаженную спину и соблазнительные округлости ниже в облегающей черной кожаной юбке.

"Готовы к вечеру пятницы? Я планирую его встретить в моей новой юбочке..." - так подписала звезда этот кадр.

Подписчики Яны (преимущественно, естественно, мужчины!) пришли в восторг от такого подарка.

"Боже!!! Яна!!! Что ты со мной делаешь!!!", "Шикардос", "Вот что хочется видеть, приходя домой с работы", "Тут большинству интересно, кто эту юбочку будет снимать)))",

"Кардашян нервно курит в сторонке", - пишут они в комментариях.

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