"Оптическая иллюзия года" впечатлила пользователей Сети

Этот ролик опубликовал в Twitter юзер под ником InertialObservr. "Победитель "Иллюзии года 2019". Основана на простой кривой Лиссажу, но использует хитроумное затемнение/подсветку, чтобы создать иллюзию двойной оси", - пояснил он. За сутки публикация получила 59 тысяч лайков.

Кто-то отметил в комментарии, что каждый раз видел разное движение фигуры. Один пользователь заявил, что не может оторваться от видео уже девять часов.

"О, мой мозг!", "Я вижу, как он поворачивается против оси. Я достиг просветления и не могу остановиться», - пишут под впечатлением другие комментаторы.

Нашелся, правда, скептик, который написал: "Я не впечатлен, потому что это просто силуэт, который может интерпретироваться нашим мозгом по-разному. Когда вы добавляете цветные линии, становится меньше пространства для интерпретации". На что многие заметили, что в этом и заключается смысл иллюзии.

Illusion of The Year 2019 Winner



It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading/highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9 — 〈 Berger |🎄| Dillon 〉 (@InertialObservr) December 15, 2019