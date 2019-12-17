Вт, 17.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

"Оптическая иллюзия года" впечатлила пользователей Сети
Видео

ФОТО: скриншот видео

Пользователи соцсетей восхитились видео с оптической иллюзией, построенной на фигурах Лиссажу. Многие, по их признанию, изрядно помучились, пока разгадали ее суть.

Этот ролик опубликовал в Twitter юзер под ником InertialObservr. "Победитель "Иллюзии года 2019". Основана на простой кривой Лиссажу, но использует хитроумное затемнение/подсветку, чтобы создать иллюзию двойной оси", - пояснил он. За сутки публикация получила 59 тысяч лайков.

Кто-то отметил в комментарии, что каждый раз видел разное движение фигуры. Один пользователь заявил, что не может оторваться от видео уже девять часов.

"О, мой мозг!", "Я вижу, как он поворачивается против оси. Я достиг просветления и не могу остановиться», - пишут под впечатлением другие комментаторы.

Нашелся, правда, скептик, который написал: "Я не впечатлен, потому что это просто силуэт, который может интерпретироваться нашим мозгом по-разному. Когда вы добавляете цветные линии, становится меньше пространства для интерпретации". На что многие заметили, что в этом и заключается смысл иллюзии.

Если кто не знает, фигуры Лиссажу - это различные траектории, прочерчиваемые точкой, которая одновременно совершает гармонические колебания в двух перпендикулярных друг другу направлениях.

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