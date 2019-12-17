Президент Эстонии о Крыме: нельзя допустить ту же ошибку, что и в случае с Грузией

"Мы находимся недалеко от Украины и обеспокоены тем, что через пять лет после оккупации Крыма может быть допущена та же ошибка, что и в случае с Грузией - снижение интереса к конфликту и отсутствие разрешения затяжного противостояния", - сказала президент Эстонии.

Она выразила удовлетворение по поводу продления Европейским союзом (ЕС) санкций против России. Кальюлайд заявила, что Эстония готова продолжать санкции против России до полного выполнения минских соглашений.

Она также сказала, что страны Балтии готовы поддержать Украину, Грузию и другие страны, которые хотят сблизиться с Европой.