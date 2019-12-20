Финансовый гороскоп Павла Глобы на 2020 год

То, что в грядущем году будут и премии, и покупки, и расходы, - это ясно и без звезд. Но каждому хотелось бы провести его не с пустым кошельком и не в делах, которые тянутся из прошлого. По прогнозу Павла Глобы, 2020 год для многих будет удачным. Это время обновления планет, как и нашей жизни.