Пт, 20.12.2019
Это рынок. Никогда не угадаешь, сделает ли покупку тот или иной клиент. У меня был случай - я сам работал, подошел мужчина - весь грязный, лохматый, может в похмелья. И он купил у меня дорогущую вещь! У меня был шок. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Финансовый гороскоп Павла Глобы на 2020 год

Продолжение статьи
1 / 13
Далее
Овен

ФОТО: Pixabay

Заключить важный контракт, найти новую работу, избежать неудачных покупок - все это проще сделать, заранее зная, как может сложиться ситуация. Советы известного российского астролога Павла Глобы помогут вам избежать потерь и преуспеть в финансовых делах в 2020 году.

То, что в грядущем году будут и премии, и покупки, и расходы, - это ясно и без звезд. Но каждому хотелось бы провести его не с пустым кошельком и не в делах, которые тянутся из прошлого. По прогнозу Павла Глобы, 2020 год для многих будет удачным. Это время обновления планет, как и нашей жизни. 

Представители большинства знаков Зодиака будут чувствовать себя легко и свободно, появится тяга к авантюрам и рисковым решениям, и почти все они окажутся удачными.

Чтобы оставить все неурядицы в прошлом, прислушайтесь к рекомендациям астролога.

Продолжение статьи
1 / 13
Далее
Овен

Читать также

Актуально

НАВЕРХ