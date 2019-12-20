Финансовый гороскоп Павла Глобы на 2020 год

Заключить важный контракт, найти новую работу, избежать неудачных покупок - все это проще сделать, заранее зная, как может сложиться ситуация. Советы известного российского астролога Павла Глобы помогут вам избежать потерь и преуспеть в финансовых делах в 2020 году.
То, что в грядущем году будут и премии, и покупки, и расходы, - это ясно и без звезд. Но каждому хотелось бы провести его не с пустым кошельком и не в делах, которые тянутся из прошлого. По прогнозу Павла Глобы, 2020 год для многих будет удачным. Это время обновления планет, как и нашей жизни.
Представители большинства знаков Зодиака будут чувствовать себя легко и свободно, появится тяга к авантюрам и рисковым решениям, и почти все они окажутся удачными.
Чтобы оставить все неурядицы в прошлом, прислушайтесь к рекомендациям астролога.