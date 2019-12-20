Линкайтс: За зарплату 2400 евро до уплаты налогов госсекретаря найти сложно

По его словам, поиски госсекретаря продолжаются постоянно. Объявляются также конкурсы на должности специалистов по коммуникации и юристов министерства, но кандидатов не устраивает предлагаемый уровень зарплат.

По словам Линкайтса, низкий уровень зарплат в министерстве становится особенно очевиден в сравнении с предприятиями транспортной отрасли, работающими в секторах авиации, железнодорожных перевозок.

"К сожалению, найти госсекретаря, зарплата которого составит 2400 евро до уплаты налогов, сложно, потому что люди хорошо осознают уровень ответственности", - сказал министр.

В качестве второй причины того, что госсекретаря найти сложно, Линкайтс назвал слабую организацию ротации и отсутствие содействия росту кадров в государственном управлении.

Поэтому в госуправлении нет резерва кадров, где можно было бы найти человека на должность.

Также проблемой является узкая специализация специалистов в конкретных секторах, сказал министр.