Пт, 20.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Линкайтс: За зарплату 2400 евро до уплаты налогов госсекретаря найти сложно

Министр сообщения Талис Линкайтс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Поиски человека на должность госсекретаря Министерства сообщения усложняет существующий уровень оплаты труда, а также слабая организация ротации и отсутствие содействия росту кадров в государственном управлении, заявил агентству LETA министр сообщения Талис Линкайтс.

По его словам, поиски госсекретаря продолжаются постоянно. Объявляются также конкурсы на должности специалистов по коммуникации и юристов министерства, но кандидатов не устраивает предлагаемый уровень зарплат.

По словам Линкайтса, низкий уровень зарплат в министерстве становится особенно очевиден в сравнении с предприятиями транспортной отрасли, работающими в секторах авиации, железнодорожных перевозок.

"К сожалению, найти госсекретаря, зарплата которого составит 2400 евро до уплаты налогов, сложно, потому что люди хорошо осознают уровень ответственности", - сказал министр.

В качестве второй причины того, что госсекретаря найти сложно, Линкайтс назвал слабую организацию ротации и отсутствие содействия росту кадров в государственном управлении.

Поэтому в госуправлении нет резерва кадров, где можно было бы найти человека на должность.

Также проблемой является узкая специализация специалистов в конкретных секторах, сказал министр.

Как сообщалось, в апреле этого года должность госсекретаря Министерства сообщения по согласию сторон покинул Каспар Озолиньш, работавший на этом посту с 2013 года.

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