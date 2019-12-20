Линкайтс: За зарплату 2400 евро до уплаты налогов госсекретаря найти сложно

Поиски человека на должность госсекретаря Министерства сообщения усложняет существующий уровень оплаты труда, а также слабая организация ротации и отсутствие содействия росту кадров в государственном управлении, заявил агентству LETA министр сообщения Талис Линкайтс.
По его словам, поиски госсекретаря продолжаются постоянно. Объявляются также конкурсы на должности специалистов по коммуникации и юристов министерства, но кандидатов не устраивает предлагаемый уровень зарплат.
По словам Линкайтса, низкий уровень зарплат в министерстве становится особенно очевиден в сравнении с предприятиями транспортной отрасли, работающими в секторах авиации, железнодорожных перевозок.
"К сожалению, найти госсекретаря, зарплата которого составит 2400 евро до уплаты налогов, сложно, потому что люди хорошо осознают уровень ответственности", - сказал министр.
В качестве второй причины того, что госсекретаря найти сложно, Линкайтс назвал слабую организацию ротации и отсутствие содействия росту кадров в государственном управлении.
Поэтому в госуправлении нет резерва кадров, где можно было бы найти человека на должность.
Также проблемой является узкая специализация специалистов в конкретных секторах, сказал министр.
Как сообщалось, в апреле этого года должность госсекретаря Министерства сообщения по согласию сторон покинул Каспар Озолиньш, работавший на этом посту с 2013 года.