В Риге начали образовываться предпраздничные пробки

Как сообщает портал balticmaps.eu, крупнейшие заторы возникли в районе улицу Крустабазницас, где придется прождать до десяти минут. Столько же времени придется отстоять в пробке водителям, находящимся на улице Краста вблизи улицы Тургенева и Железнодорожного моста.

Кроме того, пробки возникли на улицах Цесу, Дарзциема и Зиепниеккална - там придется простоять примерно девять минут.