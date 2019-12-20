Пт, 20.12.2019
Мне нравится эта неразбериха рынка, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок. Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

В Риге начали образовываться предпраздничные пробки

Иллюстративное фото

ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Пятница, 20 декабря, для многих стала последним рабочим днем перед рождественскими выходными. Люди спешат покинуть столицу и отправиться отдыхать, поэтому образовавшиеся вечером пробки - больше, чем обычно.

Как сообщает портал balticmaps.eu, крупнейшие заторы возникли в районе улицу Крустабазницас, где придется прождать до десяти минут. Столько же времени придется отстоять в пробке водителям, находящимся на улице Краста вблизи улицы Тургенева и Железнодорожного моста.

Кроме того, пробки возникли на улицах Цесу, Дарзциема и Зиепниеккална - там придется простоять примерно девять минут.

Меньшие заторы - с временем ожидания примерно 3-4 минуты - возникли на улице Калнциема, на Бривибас гатве в районе улиц Лиелвардес и Шмеля, а также на Рижской окружной (Муцениеки-Р4).

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