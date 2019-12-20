В Риге начали образовываться предпраздничные пробки

Пятница, 20 декабря, для многих стала последним рабочим днем перед рождественскими выходными. Люди спешат покинуть столицу и отправиться отдыхать, поэтому образовавшиеся вечером пробки - больше, чем обычно.
Как сообщает портал balticmaps.eu, крупнейшие заторы возникли в районе улицу Крустабазницас, где придется прождать до десяти минут. Столько же времени придется отстоять в пробке водителям, находящимся на улице Краста вблизи улицы Тургенева и Железнодорожного моста.
Кроме того, пробки возникли на улицах Цесу, Дарзциема и Зиепниеккална - там придется простоять примерно девять минут.
Меньшие заторы - с временем ожидания примерно 3-4 минуты - возникли на улице Калнциема, на Бривибас гатве в районе улиц Лиелвардес и Шмеля, а также на Рижской окружной (Муцениеки-Р4).