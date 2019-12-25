"Чем тяжела светская жизнь?": Собчак разбиралась за круглым столом

Устроитель светских мероприятий Андрей Фомин объяснил, что современное российское общество не принимает такое явления, как "светская жизнь". По мнению Фомина первые эстрадные звезды, такие как певица Жасмин, создавались лишь как украшение влиятельному бизнесмену.

"Вспомните первых наших эстрадных звезд... Кто у меня жена? Певица! Я сниму ей клип, я ее продвину. И вначале - это были эстрадные певицы, и это было круто", - подчеркнул он.

Фомин считает, что иначе богатый мужчина никак не мог выразить свое богатство.

"Этим выражением богатства мужика всегда была телка, которая рядом с ним", - резюмирует он.

Собчак подчеркнула, что этот тренд вернулся. Например, Дарья Клюкина, которую она назвала "современным феноменом".

Устроитель мероприятий объяснил, что для того, чтобы современной даме быть светской ей необходимо соответствовать нескольким пунктам:

"Сегодня она галеристка. У нее должен быть обязательно ювелирный бренд. Это не просто я ношу Cartier", - поясняет Андрей Фомин

Конечно светская жизнь привлекает людей искусства - художников, писателей, поэтов, музыкантов и т.д. Богему привлекают деньги и наоборот. Они не могут друг без друга.

Светской обозревательнице газеты "Коммерсант" Евгении Миловой кажется, что на закате СССР в 80-е годы уже была сформирована "богемная тусовка", а бизнесмены того времени пытались стать ее частью и понять, чем заняты эти творческие люди.

Анна Суботина, светский хроникер первой волны, отмечает, что хотя не все согласны, но местами светская жизнь в СССР была. К примеру, в Доме литераторов.

Писатель и главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев указывает на то, что в 80-е годы совестское ощество было разделено на касты.

"Светская жизнь является симбиозом людей богатых, людей влиятельных и людей богемных... Проблемы начинаются, когда люди меняются местами. Когда вчерашние спонсоры и меценаты становятся вдруг галеристами и художниками", - считает он.

Эксперты почти единогласно согласились на то, что важнейший элемент светской жизни - это "светить е***ом"

Сейчас, чтобы молодой, красивой, плюс-минус богатой женщине стать светской, по словам Фомина, надо преодолеть определение "светская дама". Ей нужно стать галеристкой, издать журнал, выпустить свой бренд и т.д.

Милова же считает, что нет необходимости выпускать свой бренд, вполне достаточно чем-то интересоваться.

"Можно интересоваться высокой модой, как Яна Рудковская. У нее в этом смысле богатый бэкграунд. Можно интересоваться современным искусством, как Даша Жукова", - говорит она.

По мнению гостей, светская жизнь - это тяжелая работа. Надо полдня заниматься своим внешним видом. Нельзя появляться в одном и том же платье на мероприятии.