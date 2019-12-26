Чт, 26.12.2019
Моя же основная цель, которую я поставила для себя, для Вани - максимально сделать все, чтобы он мог жить максимально самостоятельно. Наталья, мама Вани, у которого детский церебральный паралич

Не светлое Рождество: в Риге автобус насмерть сбил пешехода

Иллюстративное фото

ФОТО: Austra Helēna Žaggere/LETA

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали шесть человек, а в Риге под колесами автобуса погиб человек, сообщили агентству LETA в Госполиции. 

Трагическая авария произошла в 8.25 в Риге, на углу улиц Мелдру и Крейменю, где автобус Solaris наехал на пешехода.

Пострадавший скончался в медицинском учреждении.

В среду, 25 декабря, в Латвии зарегистрировано 52 автоаварии. Задержано 17 пьяных водителей и один водитель в состоянии наркотического опьянения, составлено 211 административных протоколов за превышение скорости и 415 - в целом за нарушения правил дорожного движения. 

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