Жених Бузовой получил травму на отдыхе

Популярная телеведущая и поп-певица Ольга Бузова встретила свою вторую половину. Возлюбленным звезды стал блогер Давид Манукян. На новогодние выходные пара отправилась на горнолыжный курорт в Куршевель.
Влюбленные регулярно делятся яркими фотографиями своего отпуска. Кажется, что Ольга наконец-то счастлива.
Как сообщают СМИ, накануне Нового года Давид получил травму. Известно, что он повредил руку.
Издание StarHit.ru отмечает, что сама Ольга отреагировала на эту новость с юмором. Бузова пошутила, что Дава мог сломать руку специально, чтобы не носить ее на руках. Вдруг блогер просто устал и захотел "поваляться".
Макукян же посоветовал подписчикам следить за здоровьем и быть аккуратными.
Напомним, ранее звезды презентовали совместный клип на песню "Мандаринка". За два дня ролик собрал почти 5 миллионов просмотров.