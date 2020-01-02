Чт, 2.01.2020
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"

Жених Бузовой получил травму на отдыхе

Ольга Бузова и Давид Манукян

ФОТО: https://www.instagram.com/rostov_ofk_buzova86/

Популярная телеведущая и поп-певица Ольга Бузова встретила свою вторую половину. Возлюбленным звезды стал блогер Давид Манукян. На новогодние выходные пара отправилась на горнолыжный курорт в Куршевель. 

Влюбленные регулярно делятся яркими фотографиями своего отпуска. Кажется, что Ольга наконец-то счастлива. 

Ольга Бузова

ФОТО: https://www.instagram.com/buzova86/

Как сообщают СМИ, накануне Нового года Давид получил травму. Известно, что он повредил руку.

Издание StarHit.ru отмечает, что сама Ольга отреагировала на эту новость с юмором. Бузова пошутила, что Дава мог сломать руку специально, чтобы не носить ее на руках. Вдруг блогер просто устал и захотел "поваляться".

Макукян же посоветовал подписчикам следить за здоровьем и быть аккуратными.

Напомним, ранее звезды презентовали совместный клип на песню "Мандаринка". За два дня ролик собрал почти 5 миллионов просмотров. 

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