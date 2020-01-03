Латвийской красавице с формами в Москве предложили купить победу в конкурсе

Как рассказала Виктория в интервью изданию Vakara Ziņas, она участвовала в конкурсе, главный приз которого давал возможность попасть на обложку престижного московского журнала.

По словам модели, она связалась в Instagram с организаторами, которые за участие в смотре запросили вступительный взнос в размере 50 тысяч рублей (примерно 720 евро).

"Поскольку у меня был опыт участия в подобных конкурсах, я спросила, что входит в эту сумму. Обычно это проживание в гостинице, питание и транспортные расходы.

Организаторы ответили, что это просто вступительный взнос, и все остальные расходы нужно покрывать за свои деньги. Когда я начала задавать вопросы, сумма внезапно была уменьшена, и они предложили скидку",

- описала свои первые "неприятности" Виктория, которой пришлось попрощаться с 40 тысячами рублей (577 евро) за участие в конкурсе.

По приезде в Москву сначала все было хорошо - с участницами работали профессиональный хореограф и талантливые визажисты. Кроме того, они познакомились с известным российским художником Никасом Сафроновым.

Однако перет генеральной репетицией финала Виктория пережила невероятную ситуацию - ей предложили купить победу.

"Поскольку сама организатор конкурса не входила в состав жюри, она - чтобы у меня не осталось каких-либо неприятных воспоминаний и чувств, потому что жюри может решить по-всякому, - предложила купить первое место, обеспечив тем самым победу.

Начальная цена составила 410 тысяч рублей (около 5920 евро). Когда же я не дала конкретного ответа и никаких комментариев, сумма упала до 180 тысяч рублей (2600 евро).

К тому же мне еще пообещали участие в съемке календаря", - объяснила Виктория изданию Vakara Ziņās.

Она отказалась от этого предложения, и победа досталась другой участнице, которая, по слухам среди конкурсанток, купила ее.