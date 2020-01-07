Рассказы наших из Австралии: горящие коалы и хлеб за девять долларов

"Ситуация с животными критическая. В социальных сетях публикуют изображения с горящими медведями коала. Чтобы спасти, люди их молниеносно оборачивают в мокрые одеяла", - рассказывает проживающая в австралийском городе Голдкосте Карина Карклиня.
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This is what the sky looks like in parts of Australia right now. Imagine the sheer terror you’d feel as a resident of the area knowing this is approaching. 😢 Photo by @dale_appleton #australia #bushfiresaustralia Websites for good causes you can search & donate to include: www.rfs.nsw.gov.au www.cfa.vic.gov.au www.givit.org.au www.cfsfoundation.org.au www.redcross.org.au www.koalahospital.org.au Via @earthfocus
Несмотря на то, что прибрежный город на юго-востоке Квинсленда огонь не затронул, общество очень встревожено - с помощью новостей и соцсетей люди следят за происходящим, активно собирают пожертвования и становятся волонтерами в амбулаториях для животных, помогающих пострадавшим животным.
"Все в курсе дела о том, что происходит в нижней части страны - в штате Новый Южный Уэльс, где находятся Сидней, Тасмания. Горит остров Кенгуру, и там критично с водой. Недавно нас достигла новость, что загорелась территория на площади в четыре миллиона гектаров. Это нереальная цифра!" Латвийская студентка рассказывает, что тяжело смотреть, как страдают животные, особенно те, кто не смог убежать от пламени.
По подсчетам, погибло 30% популяции коал, так как животные медленные и не могут убежать.
Тяжело и кенгуру, однако эти животные хотя бы могут ускакать.
Firefighters are the real heroes 🐨 - Looking for ways to help? Here's where you can donate to those in need: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ To help with the relief and recovery efforts made possible by the @redcrossau https://www.redcross.org.au/ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ To help wildlife victims from the fires, donate to WIRES: https://www.wires.org.au/donate/now ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The @salvosau are assisting with medium and long-term disaster relief, support them here: https://www.salvationarmy.org.au/donate/make-a-donation/donate-online/?appeal=disasterappeal ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Donate to the @foodbankaus to help provide food to those in need: https://www.foodbank.org.au/?state=vic ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ To help the @nswrfs you can donate here: https://www.rfs.nsw.gov.au/about-us/fundraising ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Help the Country Fire Association of Victoria here: https://www.cfa.vic.gov.au/volunteer-careers/volunteers ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ To donate to the South Australian Country Fire Service here: https://cfsfoundation.org.au/donate
"В опасную зону, из который не смогли эвакуировать людей, продукты питания поставляют вертолетами. Есть места, где на автозаправках хлеб стоит девять долларов".
Карина рассказала, что и в регионе Квинсленда начались пожары, но с ними можно справиться.
Высота Сиднейской оперы составляет 65 метров, а самый высокий пожар достигал 70 метров.
Карина рассказала, что в Австралии люди очень заботятся о защите животных. Организации заботятся о животных, пострадавших от дыма, засухи, пламени. Мобильные больницы для животных отправляются искать пострадавших в катастрофе зверей, которых доставляют в безопасность. Животным оказывается ветеринарная помощь. Как и многие другие, Карина вступила в ряды добровольных помощников и также будет заботиться о спасенных животных.
These photos speak a thousand words... Sorry for sharing such an unpleasant sight, but it must be done. Everyone must be aware of. When Notre Dame went up in flames, millions upon millions were donated by billionaires overnight... #bushfiresaustralia #australia Photos by the great photographers @david.caird @bradfleet @mattabbottphoto and @nampix Good causes web addresses you can search & donate to include: www.rfs.nsw.gov.au www.cfa.vic.gov.au www.givit.org.au www.cfsfoundation.org.au www.redcross.org.au www.koalahospital.org.au Via @earthfocus
Проживающая в Австралии литовка Аудроне Поичиене рассказывает: "Я живу в Сиднее, и здесь пожаров мы вроде бы не ощущаем, если не считать дым. Это довольно сюрреалистично - живем довольно далеко от объятых пожарами лесов, но с балконов квартир большого города видим дым, который выглядит как основательный смог".
"Если говорить о животных, я сама много работаю и не остается времени отправиться на помощь зверям, однако я жертвовала и это делала большая часть жителей", - продолжила она. "Некоторые австралийцы едут на место катастрофы и собирают на обочинах раненых животных, после чего доставляют их в ветеринарные клиники.
Есть и особенно смелые люди, которые добровольно отправляются в леса и ищут зверей, везут их в более безопасные места, однако подобные действия не рекомендованы.
У нас лето этого года не такое жаркое, как могло бы показаться. Проблема в том, что месяцами не было дождя. Все высохло".
В понедельник наши СМИ сообщили, что задержаны уже 180 человек, виновных в пожаре. Этот факт потрясает до глубины сердца.