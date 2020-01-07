Рассказы наших из Австралии: горящие коалы и хлеб за девять долларов

Высота Сиднейской оперы составляет 65 метров, а самый высокий пожар достигал 70 метров.

Карина рассказала, что в Австралии люди очень заботятся о защите животных. Организации заботятся о животных, пострадавших от дыма, засухи, пламени. Мобильные больницы для животных отправляются искать пострадавших в катастрофе зверей, которых доставляют в безопасность. Животным оказывается ветеринарная помощь. Как и многие другие, Карина вступила в ряды добровольных помощников и также будет заботиться о спасенных животных.

Проживающая в Австралии литовка Аудроне Поичиене рассказывает: "Я живу в Сиднее, и здесь пожаров мы вроде бы не ощущаем, если не считать дым. Это довольно сюрреалистично - живем довольно далеко от объятых пожарами лесов, но с балконов квартир большого города видим дым, который выглядит как основательный смог".

ФОТО: Audrone Poičiene

"Если говорить о животных, я сама много работаю и не остается времени отправиться на помощь зверям, однако я жертвовала и это делала большая часть жителей", - продолжила она. "Некоторые австралийцы едут на место катастрофы и собирают на обочинах раненых животных, после чего доставляют их в ветеринарные клиники.

Есть и особенно смелые люди, которые добровольно отправляются в леса и ищут зверей, везут их в более безопасные места, однако подобные действия не рекомендованы.

У нас лето этого года не такое жаркое, как могло бы показаться. Проблема в том, что месяцами не было дождя. Все высохло".