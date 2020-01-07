Вт, 7.01.2020
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Рассказы наших из Австралии: горящие коалы и хлеб за девять долларов

ФОТО: EPA/AFP/Scanpix

"Ситуация с животными критическая. В социальных сетях публикуют изображения с горящими медведями коала. Чтобы спасти, люди их молниеносно оборачивают в мокрые одеяла", - рассказывает проживающая в австралийском городе Голдкосте Карина Карклиня. 

Несмотря на то, что прибрежный город на юго-востоке Квинсленда огонь не затронул, общество очень встревожено - с помощью новостей и соцсетей люди следят за происходящим, активно собирают пожертвования и становятся волонтерами в амбулаториях для животных, помогающих пострадавшим животным.

"Все в курсе дела о том, что происходит в нижней части страны - в штате Новый Южный Уэльс, где находятся Сидней, Тасмания. Горит остров Кенгуру, и там критично с водой. Недавно нас достигла новость, что загорелась территория на площади в четыре миллиона гектаров. Это нереальная цифра!" Латвийская студентка рассказывает, что тяжело смотреть, как страдают животные, особенно те, кто не смог убежать от пламени.

По подсчетам, погибло 30% популяции коал, так как животные медленные и не могут убежать.

Тяжело и кенгуру, однако эти животные хотя бы могут ускакать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"В опасную зону, из который не смогли эвакуировать людей, продукты питания поставляют вертолетами. Есть места, где на автозаправках хлеб стоит девять долларов".

Карина рассказала, что и в регионе Квинсленда начались пожары, но с ними можно справиться.

Высота Сиднейской оперы составляет 65 метров, а самый высокий пожар достигал 70 метров.

Карина рассказала, что в Австралии люди очень заботятся о защите животных. Организации заботятся о животных, пострадавших от дыма, засухи, пламени. Мобильные больницы для животных отправляются искать пострадавших в катастрофе зверей, которых доставляют в безопасность. Животным оказывается ветеринарная помощь. Как и многие другие, Карина вступила в ряды добровольных помощников и также будет заботиться о спасенных животных.

Проживающая в Австралии литовка Аудроне Поичиене рассказывает: "Я живу в Сиднее, и здесь пожаров мы вроде бы не ощущаем, если не считать дым. Это довольно сюрреалистично - живем довольно далеко от объятых пожарами лесов, но с балконов квартир большого города видим дым, который выглядит как основательный смог".

ФОТО: Audrone Poičiene

"Если говорить о животных, я сама много работаю и не остается времени отправиться на помощь зверям, однако я жертвовала и это делала большая часть жителей", - продолжила она. "Некоторые австралийцы едут на место катастрофы и собирают на обочинах раненых животных, после чего доставляют их в ветеринарные клиники.

Есть и особенно смелые люди, которые добровольно отправляются в леса и ищут зверей, везут их в более безопасные места, однако подобные действия не рекомендованы.

У нас лето этого года не такое жаркое, как могло бы показаться. Проблема в том, что месяцами не было дождя. Все высохло".

В понедельник наши СМИ сообщили, что задержаны уже 180 человек, виновных в пожаре. Этот факт потрясает до глубины сердца.

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