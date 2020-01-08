Ср, 8.01.2020
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5 правил красоты француженок от директора Estee Lauder

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ФОТО: скриншот видео

Француженки - это изысканность и элегантность, утонченность и романтичность, у них особый стиль, шарм и сексуальность. Что же делает этих женщин такими неповторимыми и привлекательными?

По мнению директора по красоте компании Estee Lauder Матильды Томас, всегда быть на высоте француженкам помогаю пять правил в уходе за собой, пишетgoodhousekeeping.com.

Правило № 1: сначала кожа, потом - косметика

"Хороший уход за кожей гораздо лучше, чем прятать лицо под слоем макияжа" , - говорит Матильда.

Прежде чем искать уходовые продукты и процедуры, стоит внимательно проанализировать то, как вы относитесь к своему телу, ведь это отражается на качестве кожи. 

Подумайте о привычках - таких как диета и факторы окружающей среды, а затем уже применяйте кремы и сыворотки.

Правило № 2: улучшайте то, что у вас есть

"Во Франции мы учимся заботиться о том, что у нас есть, что дала нам мать-природа. Мы не делаем сложные укладки, а наносим кондиционер и маску для волос", - говорит специалист.

Француженки не помешаны на косметологии, но они еженедельно делают домашние процедуры для лица и едят здоровую пищу.

Правило № 3: меньше всегда лучше

Придерживайтесь одного акцента, чтобы не переусердствовать. 

"Если вы носите красную губу, то не используйте много тонального крема. Если у вас дымчатые глаза - не наносите много помады".

Правило № 4: уход за собой прекрасен

Найдите время, чтобы побаловать себя, будь то купание в пенной ванне или питание вашей кожи маской для лица. 

"Красота - это то, что доставляет вам удовольствие. Потому что, когда вы чувствуете себя хорошо, вы всегда хорошо выглядите".

Правило № 5: будьте смелыми

Две вещи - красная помада и блеск. Это лучшие способы мгновенно "добавить драмы в ваш образ", уверяет Матильда Томас.

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