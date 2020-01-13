Пабрикс о продлении миссии в Ираке: мандат не обязывает солдат находиться там

Во вторник, 14 января, правительство рассмотрит этот вопрос, а затем окончательное решение примет Сейм.

Пабрикс отметил, что решение правительству и парламенту предстоит принять в то время, когда в Ираке обострилась ситуация.

"Мандат заканчивается в феврале. Это означает, что, если мы его не продлим, то с точки зрения латвийского законодательства больше не будем иметь права принимать участие в международной миссии", - сказал министр.

Он отметил, что участие в международных миссиях с точки зрения внешней политики и политики безопасности является одной из важнейших задач Латвии, если она хочет быть активной в международной политике и пользоваться поддержкой союзников.

"Решение о продлении миссии не накладывает на нас абсолютно никаких обязательств находиться в Ираке (...), но это дает нам возможность. Если же мы не продлим мандат, то на следующий день миссия для нас закончится", - пояснил министр обороны.

Одновременно планируется увеличить максимальное количество участвующих в миссии латвийских солдат с 10 до 30. "Это даст вооруженным силам и Минобороны больше свободы в оперативном планировании. Это не означает, что у нас там будет именно 30 солдат, но будет ли там шесть или 12 солдат - это мы уже решим в зависимости от конкретной необходимости", - сказал Пабрикс.

Он отметил, что ситуация в Ираке в последнее время такова, что не известно, будет ли вообще продолжена миссия коалиционных сил в этой стране.

Прежний мандат на участие латвийских военнослужащих в миссии в Ираке заканчивается 1 февраля.