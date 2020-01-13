Место крушения украинского самолета в Иране сняли со спутников

С помощью местных спутников удалось сфотографировать обломки украинского самолета, который разбился в Иране 8 января, в результате чего погибли 176 человек.
Эти фотографии были сделаны 9 января спутниками WorldView-1 и WorldView-2, которые контролирует компания DigitalGlobe.
Оба этих спутника способны делать фотографии с удивительно хорошим разрешением на различных высотах и во время полета. Спутник WorldView-1, запущенный в космос в 2007 году, облетает Землю на высоте примерно 500 километров, а WorldView-2, запущенный в 2009 году, летает на высоте 770 километров.
Самолет Boeing 737 разбился вскоре после взлета из аэропорта Тегерана после того, как в него по ошибке запустили ракету.
Самолет ошибочно был оценен как "враждебный Ирану самолет", поэтому военные его сбили, не осознавая истинных последствий своих действий, было сказано в распространенном в субботу сообщении армии Ирана.
Иран выразил "глубокое сожаление" по поводу произошедшего, однако отметил, что часть вины в трагедии лежит и на США.