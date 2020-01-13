Место крушения украинского самолета в Иране сняли со спутников

Эти фотографии были сделаны 9 января спутниками WorldView-1 и WorldView-2, которые контролирует компания DigitalGlobe.

Оба этих спутника способны делать фотографии с удивительно хорошим разрешением на различных высотах и во время полета. Спутник WorldView-1, запущенный в космос в 2007 году, облетает Землю на высоте примерно 500 километров, а WorldView-2, запущенный в 2009 году, летает на высоте 770 километров.

ФОТО: EPA/Scanpix

Самолет Boeing 737 разбился вскоре после взлета из аэропорта Тегерана после того, как в него по ошибке запустили ракету.

Самолет ошибочно был оценен как "враждебный Ирану самолет", поэтому военные его сбили, не осознавая истинных последствий своих действий, было сказано в распространенном в субботу сообщении армии Ирана.

ФОТО: EPA/Scanpix