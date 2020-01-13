В знак протеста: с полок Rimi исчезнет популярная марка туалетной бумаги

"Rimi твердо соблюдает обязательства корпоративной ответственности, среди которых охрана природы занимает одно из основополагающих мест. Мы безоговорочно требуем, чтобы их соблюдали и наши поставщики. В данном случае мы хотим быть на 100 процентов уверенными в том, что любая незаконная деятельность прекращена", – отметил в отправленном BNS комментарии глава Rimi Baltic Group Эдгар Сесеманн.

По его словам, Rimi Baltic распродаст остатки товаров и не будет заключать новые договора с Grigeo.

Продукцию предприятия Grigeo Klaipeda, сбрасывавшей неочищенные промышленные сточные воды в Куршский залив, отказались закупать пять литовских производителей мебели, которые поставляют продукцию Ikea, а от закупок туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец, которые производятся на основном предприятии группы Grigeo под Вильнюсом, отказались торговые сети Iki, Norfa и Senukai.

Торговая сеть Maxima пока еще рассматривает возможность прекратить закупки Grigeo, а сеть Aibe не собирается это делать.

Rimi принадлежат 260 супермаркетов в Эстонии, Латвии и Литве.

Напомним, большая часть воды, которая была загрязнена неочищенными сточными водами компанией Grigeo Klaipeda, пошла дальше в Балтийское море и течением будет принесена на побережья Латвии.