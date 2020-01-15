Теплая зима вредит здоровью диких зверей

Уже середина января, а зимы все еще нет. Людей это, может быть радует, а вот обитателей природного парка в Лигатне - нет. Многие звери так и не угли в зимнюю спячку, продолжают каждый день много есть, набирают вес в ожидании мороза. Заяц Янцис уже в конце осени сменил шубку с серой на белую, а снег так и не выпал.
"В Латвии живут зайцы двух видов - белый и серый. Летом обыватель из не отличит, а вот зимой отличие есть - белый меняют на зиму шубку, а серые - вне зависимости от времена года остаются серыми", - рассказала руководитель природного парка, зоолог Инта Ланге. Белый заяц, сменивший шубку, очень хорошо заметен в лесу, где у него много врагов - лисы, волки, человек, приводит слова зоолога программа 900 sekundes телеканала TV3.
Нетипичная погода внесла коррекции и в жизнь других обитателей природного парка: если обитающие в неволе медведи часто пренебрегают спячкой, то в этом году продолжили бодрствовать еноты, для которых это нехарактерно.
В разговоре с TVNET, сотрудник парка "Лигатне" Велга Витола рассказала, что обитатели природного парка не пострадают - у них достаточно еды. Специалист выразила опасение, что теплая зима станет опасной для диких животных - по законам природы, они должны спать. Следовательно, в этот период в лесу для диких животных мало еды.
Видео: сюжет о диких животных, которые отказались уходить в зимнюю спячку