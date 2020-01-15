Теплая зима вредит здоровью диких зверей

Уже середина января, а зимы все еще нет. Людей это, может быть радует, а вот обитателей природного парка в Лигатне - нет. Многие звери так и не угли в зимнюю спячку, продолжают каждый день много есть, набирают вес в ожидании мороза. Заяц Янцис уже в конце осени сменил шубку с серой на белую, а снег так и не выпал.