Ср, 15.01.2020
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Теплая зима вредит здоровью диких зверей

Заяц Янцис

ФОТО: скриншот

Уже середина января, а зимы все еще нет. Людей это, может быть радует, а вот обитателей природного парка в Лигатне - нет. Многие звери так и не угли в зимнюю спячку, продолжают каждый день много есть, набирают вес в ожидании мороза. Заяц Янцис уже в конце осени сменил шубку с серой на белую, а снег так и не выпал. 

"В Латвии живут зайцы двух видов - белый и серый. Летом обыватель из не отличит, а вот зимой отличие есть - белый меняют на зиму шубку, а серые - вне зависимости от времена года остаются серыми", - рассказала руководитель природного парка, зоолог Инта Ланге. Белый заяц, сменивший шубку, очень хорошо заметен в лесу, где у него много врагов - лисы, волки, человек, приводит слова зоолога программа 900 sekundes телеканала TV3.

Нетипичная погода внесла коррекции и в жизнь других обитателей природного парка: если обитающие в неволе медведи часто пренебрегают спячкой, то в этом году продолжили бодрствовать еноты, для которых это нехарактерно. 

В разговоре с TVNET, сотрудник парка "Лигатне" Велга Витола рассказала, что обитатели природного парка не пострадают - у них достаточно еды. Специалист выразила опасение, что теплая зима станет опасной для диких животных - по законам природы, они должны спать. Следовательно, в этот период в лесу для диких животных мало еды.  

Видео: сюжет о диких животных, которые отказались уходить в зимнюю спячку 

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