Газета: Комитет по правам ребенка ООН озабочен участием детей в яунсардзе

Об этом во вторник на заседании правительства заявила министр благосостояния Рамона Петравича в связи с разработанным Минобороны законопроектом "Об образовании молодежи и детей в сфере обороны государства", который регулирует деятельность яунсардзе и то, как в школах будут вводиться обязательные уроки по обороне государства.