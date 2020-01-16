Чт, 16.01.2020
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Газета: Комитет по правам ребенка ООН озабочен участием детей в яунсардзе

Представители яунсардзе

ФОТО: Zane Bitere/LETA

До 12 мая 2021 года Латвия должна подготовить для Комитета по правам ребенка ООН ответ о том, предотвращает ли государство участие несовершеннолетних в военных действиях, то есть выполняет ли Латвия дополнительный протокол к Конвенции о правах ребенка о недопустимости вовлечения детей в вооруженные конфликты, пишет Latvijas avīze.

Об этом во вторник на заседании правительства заявила министр благосостояния Рамона Петравича в связи с разработанным Минобороны законопроектом "Об образовании молодежи и детей в сфере обороны государства", который регулирует деятельность яунсардзе и то, как в школах будут вводиться обязательные уроки по обороне государства. 

Петравича выразила недоумение в связи с тем, почему ни в законопроекте, ни в его аннотации не упоминается озабоченность комитета ООН, и выразила надежду, что Минобороны примет участие в подготовке ответа. 

Министр обороны Артис Пабрикс заявил, что министерство обязательно поможет подготовить ответ ООН и пояснить, чем "Латвия отличается от Сьерра-Леоне и других африканских стран, где дети участвуют в военных действиях". 

Министр подчеркнул, что Минобороны тщательно следит за тем, чтобы дети и молодежь были в безопасности, осваивая военные навыки в рядах яунсардзе.

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