Газета: Комитет по правам ребенка ООН озабочен участием детей в яунсардзе

До 12 мая 2021 года Латвия должна подготовить для Комитета по правам ребенка ООН ответ о том, предотвращает ли государство участие несовершеннолетних в военных действиях, то есть выполняет ли Латвия дополнительный протокол к Конвенции о правах ребенка о недопустимости вовлечения детей в вооруженные конфликты, пишет Latvijas avīze.
Об этом во вторник на заседании правительства заявила министр благосостояния Рамона Петравича в связи с разработанным Минобороны законопроектом "Об образовании молодежи и детей в сфере обороны государства", который регулирует деятельность яунсардзе и то, как в школах будут вводиться обязательные уроки по обороне государства.
Петравича выразила недоумение в связи с тем, почему ни в законопроекте, ни в его аннотации не упоминается озабоченность комитета ООН, и выразила надежду, что Минобороны примет участие в подготовке ответа.
Министр обороны Артис Пабрикс заявил, что министерство обязательно поможет подготовить ответ ООН и пояснить, чем "Латвия отличается от Сьерра-Леоне и других африканских стран, где дети участвуют в военных действиях".
Министр подчеркнул, что Минобороны тщательно следит за тем, чтобы дети и молодежь были в безопасности, осваивая военные навыки в рядах яунсардзе.