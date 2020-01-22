Левитс кратко переговорил с главой МИД ЮАР о деле Кристине Мисане

Левитс в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, которой передал письмо для президента государства.

Левитс также кратко проинформировал главу МИД ЮАР о деле Кристине Мисане , и Пандор пообещала, что после возвращения на родину передаст эту информацию Минюсту.

Как сообщалось, Сейм на прошлой неделе принял решение обратиться к властям Дании с просьбой не выдавать гражданку Латвии Кристине Мисане ЮАР.

Дело Кристине Мисане

Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования.

Недавно у датского посольства прошел пикет против выдачи Мисане ЮАР, где ей грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.