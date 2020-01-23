Правительству под руководством Кариньша исполняется год

Это 40-е правительство в истории Латвии. Избранным в парламент партиям потребовалось три с половиной месяца, чтобы договориться о составе Кабинета министров.

В правительстве работают министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!"), министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия, НКП), министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"), министр экономики Ральф Немиро ("KPV LV"), министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"), министр внутренних дел Сандис Гиргенс ("KPV LV"), министр образования и науки Илга Шуплинска (НКП), министр культуры Наурис Пунтулис ("Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, ВЛ-ТБ/ДННЛ), министр благосостояния Рамона Петравича ("KPV LV"), министр сообщения Талис Линкайтс (НКП), министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!"), министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!"), министр земледелия Каспар Герхардс (ВЛ-ТБ/ДННЛ).