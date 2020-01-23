Пивовары: Латвии грозит "акцизная война" с Литвой

По мнению пивоваров, летом 2019 года было поспешно принято решение снизить акциз на крепкий алкоголь, хотя на пиво ставки остались без изменений.

После этого продажи пива в приграничье резко уменьшились - в четвертом квартале 2019 года наполовину. Это указывает на неравные условия конкуренции, потому что покупатели из-за акциза предпочитают крепкий алкоголь, сказал исполнительный директор Латвийского союза пивоваров Петерис Лининьш.

Также постоянное "дерганье" влияет на конкурентоспособность пивной отрасли и не позволяет планировать развитие в долгосрочной перспективе.