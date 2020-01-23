Чт, 23.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

Пивовары: Латвии грозит "акцизная война" с Литвой

ФОТО: Unsplash

Заморозив ставку акцизного налога на крепкий алкоголь, Латвия рискует начать "акцизную войну" с Литвой, как это ранее было с Эстонией, заявили агентству LETA представители Латвийской ассоциации пивоваров и Латвийского союза пивоваров. 

По мнению пивоваров, летом 2019 года было поспешно принято решение снизить акциз на крепкий алкоголь, хотя на пиво ставки остались без изменений.

После этого продажи пива в приграничье резко уменьшились - в четвертом квартале 2019 года наполовину. Это указывает на неравные условия конкуренции, потому что покупатели из-за акциза предпочитают крепкий алкоголь, сказал исполнительный директор Латвийского союза пивоваров Петерис Лининьш. 

Также постоянное "дерганье" влияет на конкурентоспособность пивной отрасли и не позволяет планировать развитие в долгосрочной перспективе. 

Компромиссным вариантом для Латвии было бы возвращение к налоговым ставкам 2019 года, которые ближе к уровню Литвы, при этом акциз оставался бы более низким, чем в соседних странах, считают представители пивоваренных предприятий. 

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