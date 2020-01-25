Пожар на Брасе: горели химвещества, пострадал спасатель

В ночь на пятницу, 24 января, рядом с тюрьмой на Брасе горел заброшенный ангар. Выяснилось, что произошла утечка химического вещества, конкретно какого - пока не известно, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола рассказала, что месте работали спасатели, специализирующиеся на химических авариях. Один из пожарных получил травму.
В помещениях, где произошел пожар, находились три контейнера, емкостью примерно в 30 литров. Один из них перевернулся, жидкость разлилась. Вещество передано на анализ.
Государственная служба окружающей среды указывает, что местным жителям не стоит беспокоиться.
ВИДЕО: подробности пожара на Брасе, сюжет на латышском языке.