Сб, 25.01.2020
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Пожар на Брасе: горели химвещества, пострадал спасатель

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В ночь на пятницу, 24 января, рядом с тюрьмой на Брасе горел заброшенный ангар. Выяснилось, что произошла утечка химического вещества, конкретно какого - пока не известно, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.  

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола рассказала, что месте работали спасатели, специализирующиеся на химических авариях. Один из пожарных получил травму. 

В помещениях, где произошел пожар, находились три контейнера, емкостью примерно в 30 литров. Один из них перевернулся, жидкость разлилась. Вещество передано на анализ. 

Государственная служба окружающей среды указывает, что местным жителям не стоит беспокоиться. 

ВИДЕО: подробности пожара на Брасе, сюжет на латышском языке. 

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