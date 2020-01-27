С 1 апреля меняются требования к маркировке продуктов питания

С 1 апреля 2020 года к производителям продовольствия будет применяться новый регламент, предусматривающий указание страны и места происхождения основного ингредиента продукта, если они не совпадают с указанным происхождением самого продукта.

Для определения главного ингредиента продукта разработано два критерия.

Количественный критерий предусматривает, что основной ингредиент должен составлять более 50% продукта, а качественный критерий - что потребитель этот ингредиент обычно связывает с названием продукта.