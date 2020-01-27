Пн, 27.01.2020
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С 1 апреля меняются требования к маркировке продуктов питания

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 1 апреля этого года производители продуктов питания в Латвии должны будут указывать страну и место происхождения основного ингредиента продукта, чтобы потребители получали более полную информацию, сообщили агентству LETA в Министерстве земледелия.

С 1 апреля 2020 года к производителям продовольствия будет применяться новый регламент, предусматривающий указание страны и места происхождения основного ингредиента продукта, если они не совпадают с указанным происхождением самого продукта.

Для определения главного ингредиента продукта разработано два критерия.

Количественный критерий предусматривает, что основной ингредиент должен составлять более 50% продукта, а качественный критерий - что потребитель этот ингредиент обычно связывает с названием продукта.

Продукты, которые будут выпущены на рынок или маркированы до 1 апреля 2020 года, можно будет продавать до окончания их запасов.

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