С 1 апреля меняются требования к маркировке продуктов питания

С 1 апреля этого года производители продуктов питания в Латвии должны будут указывать страну и место происхождения основного ингредиента продукта, чтобы потребители получали более полную информацию, сообщили агентству LETA в Министерстве земледелия.
С 1 апреля 2020 года к производителям продовольствия будет применяться новый регламент, предусматривающий указание страны и места происхождения основного ингредиента продукта, если они не совпадают с указанным происхождением самого продукта.
Для определения главного ингредиента продукта разработано два критерия.
Количественный критерий предусматривает, что основной ингредиент должен составлять более 50% продукта, а качественный критерий - что потребитель этот ингредиент обычно связывает с названием продукта.
Продукты, которые будут выпущены на рынок или маркированы до 1 апреля 2020 года, можно будет продавать до окончания их запасов.