Министр: пособие по безработице семь центов в день - реальность

Министр указал, что налоговая система должна быть справедливой: все работающие должны принимать одинаковое участие. "Мы пришли к соглашению, что определенную часть надо заплатить всем", - приводит слова министра агентство LETA. Рейрс напомнил, что налоги идут на оборону, систему внутренних дел, медицину, образование и другие важные отрасли.

Рейрс отметил, что в Латвии действуют порядка пяти-шести режимов налогового облегчения, когда люди платят меньше. Например, налоговые взносы для микропредприятия меньше, чем у школьного учителя, который зарабатывает такую же сумму.

Министр сказал, что жители должны быть социально защищены хотя бы на минимальном уровне. "Рабочее место в 21-м веке должно быть таким", - считает глава Минфина. По его словам, если увеличить минимальную зарплату в стране, часто это приводит к тому, что работникам уменьшают нагрузку, тем самым, оптимизируя налоги.