Министр: пособие по безработице семь центов в день - реальность

Пособие по болезни в размере пяти центов в день или семи центов - по безработице, это латвийская реальность. Об этом в интервью Latvijas Radio сообщил министр финансов Янис Рейрс (JV).
Министр указал, что налоговая система должна быть справедливой: все работающие должны принимать одинаковое участие. "Мы пришли к соглашению, что определенную часть надо заплатить всем", - приводит слова министра агентство LETA. Рейрс напомнил, что налоги идут на оборону, систему внутренних дел, медицину, образование и другие важные отрасли.
Рейрс отметил, что в Латвии действуют порядка пяти-шести режимов налогового облегчения, когда люди платят меньше. Например, налоговые взносы для микропредприятия меньше, чем у школьного учителя, который зарабатывает такую же сумму.
Министр сказал, что жители должны быть социально защищены хотя бы на минимальном уровне. "Рабочее место в 21-м веке должно быть таким", - считает глава Минфина. По его словам, если увеличить минимальную зарплату в стране, часто это приводит к тому, что работникам уменьшают нагрузку, тем самым, оптимизируя налоги.
"Если увеличить минимальную зарплату, сразу увеличивается работа по полставки, 1/4, и даже есть 1/8 ставки. Это тоже оптимизация налогов. Получается, что работник не может обеспечить себе минимальные соцгарантии. Рассказы о пособии по болезни в размере пяти центов в день или семи центов по безработице - это реальность. Мы не можем такое допускать", - заключил министр.